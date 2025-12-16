賴總統憂財劃法掏空數千億 石崇良籲立院審預算

賴清德總統、行政院長卓榮泰、政務委員陳時中、衛福部長石崇良、勞動部長洪申翰出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」(記者陳逸寬攝)

〔記者林志怡／台北報導〕為促進國內各項社福措施，明年將有長照3.0、社安網2.0等多項重大政策上路。但賴清德總統今再度強調，在野黨強行通過的「財劃法」恐掏空數千億國家資源，造成重大國政項目停擺；衛福部長石崇良也提到，明年各項社福措施，需要立法院審查並通過預算，以及各界團體的支持與幫助。

賴清德總統今日出席台灣社會福利總盟聯合感恩餐會，於會中致詞時，問候在場的行政院長卓榮泰與各部會首長等人，並直呼立委蘇巧慧為「新北市未來的媽媽市長」，接著表達今日「乾脆不要繼續致詞」，之後播放昨日深夜發布的錄影談話短片。

廣告 廣告

此外，賴總統透過影片再度強調，在野黨強行通過的「財劃法」版本，一旦開始實施，恐導致政府財政瀕臨崩潰，國家在長照、幼托、青年教育、經濟發展和國防安全的重大國政項目，都將面臨難以推動甚至停擺，而每年被掏空的數千億國家資源，則淪為胡亂分配下，缺乏監督、沒有施政項目的空白支票。

石崇良也提到，明年長照3.0即將上路，預算接近千億規模，韌性預算也將投入獨老照顧與服務，另社安網2.0、少子女化對策3.0等也會在明年啟動，有眾多計畫等待執行，但前提是立法院審查並通過預算，同時也需要各界團體的支持與幫助。

台灣社會福利總盟理事長陳節如則說，感謝賴清德總統心繫國人健康，但台灣社會福利聯盟對於社福委辦協商、居住正義、社會救助與貧窮議題等3面向，仍有相關呼籲。

針對社福委辦協商，陳節如指出，協商要建立在目標明確、開誠佈公和夥伴關係的前提，且勞動部、教育部甚至主管社會住宅的內政部也應適用社福委辦協商的規範。

陳節如表示，居住正義方面，賴清德總統於選前承諾，將於任內將再「增加」興建13 萬戶，但目前行政院「直接興辦社宅」的計畫仍未核定，雖肯定行政院面對少子化，對新婚家庭提供社宅的新政策，但如果社宅總量無法快速跟進，政策美意也將被打折扣。

另陳節如提到，台灣快速經濟增長，也加速了貧富差距擴大，「社會救助法」應放寬申請門檻，取消虛擬所得，以積極鼓勵脫貧和促進就業為目標，來幫助更多邊緣戶。

現場還播放賴清德總統昨天的錄影談話短片。(記者陳逸寬攝)

賴清德總統、行政院長卓榮泰、政務委員陳時中、衛福部長石崇良、勞動部長洪申翰出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」(記者陳逸寬攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴總統力挺卓揆「不副署」財劃法 嚴正呼籲立院：即刻撤回違憲法案

自由爆新聞》賴卓反攻「立法權巨獸」全解析！國民黨遭「2字」灌爆尷尬了

重申願「合憲」赴立院國情報告 賴總統邀國人堅守防線

賴清德：在野黨濫權立法 將台灣推向「獨裁懸崖」

