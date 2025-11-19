賴總統應向孔子借智慧

（圖／本報系資料照）

最近，偶而閱讀到一本朋友送給我的書，書名是《50位諾貝爾大師致中國青少年》，其中有一篇是在1981年得過諾貝爾化學獎的日本化學家福井謙一所撰具有啟發性的故事。他說，自己在做學問的過程中深受中國《論語》所說「學而不思則罔，思而不學則殆」這句箴言的影響，令人印象深刻。

福井謙一教授的話，讓我想起台大哲學系名教授傅佩榮所撰的一篇文章，題名〈向孔子借智慧〉。他說在耶魯大學留學修讀博士學位時，有位日本籍的室友也常引用「學而不思則罔，思而不學則殆」，當時傅教授心存疑惑。後來他有機會去日本參加研討會，日本幼教協會會長親口告訴他，日本幼稚園的小孩全部要背《論語》。有人問這些孩童懂不懂，他們說長大了會有用的。這才使傅教授明白為什麼常聽一些日本成功的工商界人士也說，他們受到《論語》的啟發。

我也記得1986年在巴黎大皇宮舉行的一次70多位諾貝爾各類獎項得主的會議，包括季辛吉在內，會中討論人類如何因應21世紀的挑戰及如何維持和平共存之道。其中曾獲1970年諾貝爾物理獎的瑞典籍物理學家阿爾文說：「面對21世紀，人類要生存下去，就要回到25個世紀以前，去汲取孔子的智慧」。

傅教授這篇〈向孔子借智慧〉與阿爾文教授的卓見，實有異曲同工之妙，值得國人重視，讓我們一起來努力維護並發揚固有中華優良文化。

令人憂慮的是，如今的台灣，「孔孟學會」受排斥，逐出會所，漂浮不定。教育部的課綱「去中國化」，讓青少年不知禮義廉恥、忠孝仁愛信義和平，令人浩歎！看看鄰近的日本在明治維新時代就做到「中學為體、西學為用」，把《論語》當作寶貝，奉為做人處事的圭臬，難怪能在失敗中重新站起！

盼望主張台灣獨立的人士能了解，就算你建立了「台灣共和國」，也不能沒有文化的根呀！無根之樹，怎能成長？華人有祖先崇拜的傳統，沒有祖先，哪裡會有你我？再想一想，美國獨立建國後，也沒有摒棄英國大文豪莎士比亞的鉅作啊！

日前，蕭美琴副總統引用古代「得道多助」的話，短短4個字，代表著多少意涵啊！但願賴總統能早日下令教育部修訂課綱，恢復中國文化教材，重視中華優良文化，讓年輕一代知道自己是中華文化的傳承人，厚植一脈相傳的文化底氣，在世界舞台才有與各國崢嶸頭角的機會！（作者為孔孟學會會員）