賴總統成立3大委員會遭質疑 人事總處：政府體制內一貫的運作

台北市 / 林李翰 綜合報導

總統賴清德上任，成立三大委員會「氣候變遷」、「健康台灣」、「全社會防衛韌性」遭到質疑。對此，行政院人事總處今（30）日發布新聞稿回應，舉例馬英九政府任內，於2008年設置「財經諮詢小組」，並於2010年成立「人權諮詢委員會」，上述組織均是邀請產官學界專家，針對特定國家重大議題提供諮詢與建議。此次賴總統成立這三大委員會，性質與運作模式與前述馬政府時期一致，都屬於「諮詢顧問」性質，是政府體制內一貫的運作。

針對總統府成立三大委員會遭質疑，人事總處今日回應，總統為聽取多元社會意見以輔佐國政決策，過去多有依任務需求設置諮詢編組。例如馬英九前總統任內，總統府即於2008年設置「財經諮詢小組」、2010年成立「人權諮詢委員會」。上述組織均是邀請產官學界專家，針對特定國家重大議題提供諮詢與建議。性質與運作模式與前述馬政府時期之組織一致，皆屬「諮詢顧問」性質之任務編組，是政府體制內一貫之運作常態。

人事總處說明，依「中央行政機關組織基準法」第28條規定，機關得視業務需要設任務編組，所需人員係由相關機關人員派充或兼任。總統府自得依該法規定視業務需要設任務編組「委員會」。

人事總處表示，此類委員會性質為處理特定議題之諮詢平台，與具備獨立預算、法定職掌及固定編制的「行政機關」截然不同，且相關成員均為兼任或無給職，所需幕僚行政工作亦由現有府院機關人員調派支援，未增加任何法定機關編制或公務預算員額，嚴格遵守政府組織員額精簡及總量管制之財政紀律。

人事總處說到，總統府層級之委員會，核心價值在「集思廣益」與「戰略對話」。一如馬政府時期的人權諮詢委員會係對國家人權報告提出建議，本次三大委員會亦僅針對全球性挑戰提出戰略諮詢。具體之政策規劃、法令制定及預算執行，仍依憲政體制回歸行政院及所屬各部會權責辦理，並未改變現行行政院及所屬各部會之組織架構與法定權責。

最後，人事總處強調，政府組織運作講求法制與延續性。以任務編組方式延攬民間智慧，係歷任政府共同採行的有效治理模式。期盼各界能參照過往行政前例，理性看待此次委員會之設置目的與功能。

