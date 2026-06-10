賴總統才喊不缺電！台中海線跳電打臉 台電：特高壓系統故障

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台中市海線地區包含大甲、大安、清水、沙鹿、梧棲、龍井等區10日下午2時許發生跳電事故，就連賴清德總統昨日到訪的漢翔也是受遭戶之一。對此，台電回應，為161特高壓線路有故障傳出導致，現已逐步恢復送電中。記者也被斷電。（温予菱攝）

台中市海線地區包含大甲、大安、清水、沙鹿、梧棲、龍井等區10日下午2時17分，突然發生跳電事故，甚至連鎮瀾宮、關聯工業區等也受害，也引起地方居民不滿，除質疑為何無預警停電，也自嘲賴清德總統昨天才到訪的漢翔也停電，「不缺電，果真只能是口號」。對此，台電回應，為161特高壓線路有故障傳出導致，受影響戶共有14萬1739戶，已於下午2時43分恢復送電。

有民眾於臉書社團詢問，沙鹿今天下午怎麼停電了，意外引出一票受災民眾，且不僅有沙鹿區，還遍部大甲、清水、梧棲、龍井等區，甚至連鎮瀾宮、童綜合醫院、弘光科技大學、關聯工業區等也一度停電，也引起部分網友除詢問發生狀況外，也自嘲「這局還是松鼠扛嗎」、「這是皮卡鼠，十萬伏特電尾」、「漢翔這裡也停電，不缺電，果真只能是口號」等。

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童綜合醫院表示，雖有受到影響，但立即啟動緊急發電設備，並未造成太大影響；鎮瀾宮則說，確實有發生跳電，但是沒有什麼影響，只是沒有電燈等。

對此，台電回應，台中海線因161特高壓線路有故障傳出，下午2時17分發生大規模停電事故，包含中清、明秀、清泉、沙鹿、梧棲、關連、明秀、關連變電所停電，發現後立即投入調查，且逐步恢復送電，並於2時43分完成復電，停電最常共停26分鐘。

至於影響戶數急詳細事故原油，台電說明，此次設備故障共造成海線地區14萬1739戶停電，詳細事故原因則正調查確認。

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