賴總統才喊不缺電！台中海線跳電打臉 台電：特高壓系統故障
台中市海線地區包含大甲、大安、清水、沙鹿、梧棲、龍井等區10日下午2時17分，突然發生跳電事故，甚至連鎮瀾宮、關聯工業區等也受害，也引起地方居民不滿，除質疑為何無預警停電，也自嘲賴清德總統昨天才到訪的漢翔也停電，「不缺電，果真只能是口號」。對此，台電回應，為161特高壓線路有故障傳出導致，受影響戶共有14萬1739戶，已於下午2時43分恢復送電。
有民眾於臉書社團詢問，沙鹿今天下午怎麼停電了，意外引出一票受災民眾，且不僅有沙鹿區，還遍部大甲、清水、梧棲、龍井等區，甚至連鎮瀾宮、童綜合醫院、弘光科技大學、關聯工業區等也一度停電，也引起部分網友除詢問發生狀況外，也自嘲「這局還是松鼠扛嗎」、「這是皮卡鼠，十萬伏特電尾」、「漢翔這裡也停電，不缺電，果真只能是口號」等。
童綜合醫院表示，雖有受到影響，但立即啟動緊急發電設備，並未造成太大影響；鎮瀾宮則說，確實有發生跳電，但是沒有什麼影響，只是沒有電燈等。
對此，台電回應，台中海線因161特高壓線路有故障傳出，下午2時17分發生大規模停電事故，包含中清、明秀、清泉、沙鹿、梧棲、關連、明秀、關連變電所停電，發現後立即投入調查，且逐步恢復送電，並於2時43分完成復電，停電最常共停26分鐘。
至於影響戶數急詳細事故原油，台電說明，此次設備故障共造成海線地區14萬1739戶停電，詳細事故原因則正調查確認。
其他人也在看
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
「台灣ㄟ四番」林安可棒子發燙！開轟後再敲2支長打火力爆發 單場3度上壘
體育中心／季芸報導效力於日職西武獅的台灣重砲林安可，目前正在二軍進行調整，手感也逐漸回溫！繼前場比賽開轟之後，在10日對戰巨人二軍的比賽中，單場敲出2支二壘安打，另外獲得1次保送3度上壘，棒子持續火燙。
外資連5賣台股重挫1479點 台積電翻黑、CPO族群成重災區
受到美國科技股走弱，及美國總統川普針對伊朗擊落美軍直升機事件，表態要有所回應，引發市場對中東局勢憂慮。台股今（10）日開低走低，盤中賣壓持續湧現，加權指數一路下探，終場重挫1478.9點、跌幅3.31%，收在43225.54點，創台股史上…
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
台中海線14萬戶大跳電！台電致歉揭特高壓系統故障真相
台中市海線地區大甲至龍井等區10日下午2時17分，突然發生14萬1739戶大跳電事故，就連鎮瀾宮、關聯工業區等也受波及。對此，台電晚間最新說明，初步研判疑因近期豪雨不斷，環境極度潮濕，導致變電所現有匯流排比壓器設備絕緣不良，進而引發此次停電事故，並對受影響民眾致上歉意。
川普怒轟伊朗談判拖太久！美軍直升機遭擊落 中東戰火再升級
美國總統川普週三指責伊朗在和平談判中拖延時間，並警告對方將「付出代價」。此前美軍一架阿帕契直升機遭擊落，引發美伊雙方再度交火，讓原本脆弱的停火協議瀕臨崩潰，國際社會紛紛呼籲雙方克制。
伊朗公布空襲美軍基地畫面！巴林上空爆閃光
[NOWNEWS今日新聞]中東局勢再次升級，美軍為回應阿帕契直升機遭擊落，對伊朗多地發動襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發動報復反擊，向多個美軍目標發射了大批飛彈與無人機。伊朗反擊美軍3地基地 ...
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
以色列空襲黎巴嫩南部大城西頓 鎖定車輛轟炸現場火光沖天
黎巴嫩南部大城西頓（Sidon）週三遭到以色列空襲，一輛行駛中的汽車在市中心被擊中後起火燃燒。這是該市數月來罕見遭到直接攻擊，現場濃煙密布，救難人員已從車內救出兩名傷者，目前傷亡情況仍不明。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
教宗親赴巴塞隆納！為全球最高教堂「聖家堂」新塔祈福
教宗 Leo XIV 於週三抵達西班牙巴塞隆納，為知名地標聖家堂（Sagrada Familia）甫完工的巨型塔樓主持祈福儀式。這座由建築大師高第設計的傑作，目前已成為全球最高的教堂，吸引數百萬信徒與遊客關注。
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
連日大雨仍解不了渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率不足2成
隨著鋒面持續停留在台灣上空，帶來豐沛的降雨，全台水庫進帳3.7億噸，不過南部地區水庫因去年至今降雨量實在太少，連日下來，曾文與烏山頭水庫蓄水率仍無法突破20%。根據水利署統計，截至10日下午，曾文、烏山頭水庫在這波降雨當中，水庫合併進帳8800萬噸，蓄水率增加8.1%，但是仍只有18.3%，距離完全脫離水情警戒線差距相當大。在其他南部水庫部分，嘉義蘭潭與仁義......
肥鼠搭便車！火車車廂驚見「米奇坐座椅」 台鐵回應了
台北市近來面臨鼠患問題，引發關注與民眾恐慌。昨（9）日有民眾搭乘台鐵區間車，發現座位上竟出現一隻老鼠，嚇得不敢坐下，將畫面拍下並分享至網路引發討論。台鐵表示，對於車廂內出現老鼠蹤跡一事深表歉意，並已針對該編組進行全面消毒，以防止病源孳生。
NBA/4比0封王夢碎！尼克總冠軍賽G4主場票價3天暴跌70%
NBA總冠軍賽第3戰，聖安東尼奧馬刺在客場展現韌性擊敗紐約尼克，將系列賽追成1比2。隨著尼克無緣在第4戰封王，原本火熱的門票行情也迅速降溫，第4戰最低票價一天內重挫超過70%。
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
台中海線大停電交通大亂 26分鐘後全數復電
台中海線上午雨勢不斷，下午雨停之後，約2點左右突然出現大跳電，整個海線梧棲、清水、大甲與沙鹿區大停電，部分地區陸續復電，但居民抱怨海線大跳電，連馬路都沒號誌燈，交通大亂。清水跟梧棲的大樓傳出有民眾短暫受困電梯，直到復電才脫困，結束電梯驚魂記。
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」