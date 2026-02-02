賴總統批國會不審預算「盼國人評評理」 籲韓發揮功能

總統賴清德更喊話要國人評評理，在野強行表決通過這些法案，到底對不對。（圖／東森新聞）





立院新會期報到的第一天，朝野氣氛就很火爆，因為上個會期尾聲，藍白聯手清倉法案，通過了《衛星廣播電視法》、《不當黨產處理條例》、《立院組織法》等，都被民進黨認為很有爭議，傳出行政院也正研擬以不副署作為救濟手段，總統賴清德更喊話要國人評評理，在野強行表決通過這些法案，到底對不對。

總統賴清德：「對於國防特別條例，也同樣在阻撓，用盡全力因人設事，強行表決通過『顏寬恆條款』、『中天條款』，這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。」

廣告 廣告

總統賴清德忍不住要人民來評評理，針對藍白在會期尾聲聯手清倉法案，通過《衛星廣播電視法》，《不當黨產處理條例》，以及攸關助理費補助的《立法院組織法》等三項修法，都被民進黨認為很有爭議。

總統賴清德：「行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對。」

行政院在三法通過後，第一時間就表達會尋求救濟手段。據了解，府院正同步討論，包括提出覆議、聲請釋憲與暫時處分，並在公布程序上，必要時把不副署列為選項。立委（民）陳培瑜：「因為確實討論的時間過少，而且都是抽出逕付二讀，我們絕對支持行政院的做法，在野黨團在新的會期真的不要再只有提爭議法案，今天是報到第一天，就像過年，大家都要講好話。」

綠委當然大力支持政院決定，把問題丟還給在野，聽到這個消息，國民黨立委氣到不行。立委（國）洪孟楷：「那是已經把不副署當成是法律自助餐了嗎，高興通過行政院就通過，高興不通過行政院就不通過，是已經徹底把立法院踐踏、矮化嗎。」

眼前115年度總預算、國防特別預算都還躺在原地，若政院提出不副署，新會期恐怕迎來的是更深的朝野對立。

更多東森新聞報導

藍白法案清倉！ 衛廣法、黨產條例3讀 總預算一字未審

立院1/30後休會法案清倉！ 賴總統籲在野要過總預算

美眾院通過法案 供台23億美元融資貸款 提升嚇阻力

