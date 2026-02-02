賴總統批在野不審預算卻通過爭議法案 籲韓國瑜發揮功能

立法院新會期今天進行立委報到日。賴清德總統表示，在立院當家的國民黨與民眾黨，對總預算案沒有任何審查，也阻撓軍購特別條例付委，卻強行通過「顏寬恒條款」、「中天條款」等因人設事爭議法案，這樣做到底對不對，他希望全國民眾評評理。賴總統也向立法院長韓國瑜喊話，希望韓能發揮功能，讓相關預算盡速完成審議。

今年度總預算案及1.25兆元國防特別預算條例持續卡關，賴總統今早前往台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁時被媒體問及，總預算和國防特別條例持續遭封殺，新會期是否可能尋求政黨合作、向在野遞橄欖枝？

賴總統說，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期，對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣的在阻撓，可是卻用盡全力、因人設事，強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，同時也通過國民黨再度擁有黨產，「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。」

立法院通過衛星廣播電視法、黨產條例等爭議法案修法，府院是否將「不副署」列為選項。賴總統表示，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式來面對，目前政院正在積極的跟專家學者討論當中。

被問及立法院長的角色和職責，是否有被發揮。賴總統說，對於立法院院長韓國瑜，他身為總統沒有批評，只有請託，「我要請託韓國瑜院長，也能夠注重未來國家的長遠發展」，不管是國家安全，或經濟發展人民的福祉，希望韓國瑜能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議，讓國防特別預算也能盡速通過。「這是立法委員的職責，也是國會議長應該有的權責。」

