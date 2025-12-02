賴總統批在野黨走香港老路 嗆馬英九執政8年不見紅利和平！馬辦回應了

賴清德今日接見北美各地台灣訪團，開嗆在野兩黨及前總統馬英九，馬辦晚間回擊。（鏡報董孟航、本刊資料照）

行政院提出的1.25兆元國防特別預算遭藍白聯手封殺，總統賴清德今（2日）接見北美各地台灣訪團時，抨擊在野黨準備走另外一條路，即是接受中國一中原則的九二共識方案，屆時將是「愛國者治台」，如同香港的「愛國者治港」。賴清德還酸前總統馬英九，老說8年執政有兩岸和平紅利，但他既沒看到紅利，也沒看到和平，反而國防預算不斷縮減、中國對台威脅越發強烈。不過馬辦反擊，民進黨一向只看自己想看的，呼籲幕僚提供正確資訊，別再讓總統貽笑大方。

賴清德說，面對中國威脅，他提出反滲透策略因應，並追加國防特別預算強化戰力，打造台灣之盾；反觀在野黨卻準備走另外一條路，接受中國要求，接受一個中國原則的九二共識。

賴清德直言，中國國家主席習近平說得很清楚，所謂九二共識一個中國原則的台灣方案，就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。如今香港議會的參選人，需是中國篩選後的愛國者，台灣一旦走了香港這條路，就可惜了過去打拚下來的民主成果。

賴清德點名國民黨，稱國民黨內有很多罵民進黨、嫌棄台灣的，在中國眼中也不是愛國者，因為中國認定的愛國者，是現在要把台灣人變成中國人，認為台灣和中國是同一個民族，走向急統的人才是。

談到身為總統保衛台灣的職責，賴清德搬出馬維拉登板救援，稱馬英九任內國防預算不斷減少，低於GDP的2％，期間中國軍事預算卻不斷增加，對台威脅也越發強烈。

賴清德說，馬英九老說自己8年執政有兩岸和平紅利，可他當總統後翻閱資料，並沒看到所謂紅利跟和平，反而是中國武力威脅越來越強。賴清德強調民進黨執政除了對民主發展、保護國家有貢獻，也很會發展經濟照顧人民，絕對不是是嘴巴說說而已。

被總統點名數落後，馬英九辦公室晚間反擊，稱馬英九8年任內是兩岸最和平、最繁榮的期間，不但簽署23項協議（包括ECFA與陸客觀光等），至今國內外評論都認為是兩岸最穩定的時候。

馬辦開嗆，民進黨一向只聽自己想聽的、只看自己想看的，賴清德說看了資料卻沒看到舉世公認的事實，難怪先前團結國家十講，會有這麼多和社會產生落差的情況。希望總統府幕僚能提供總統正確訊息，別再讓總統發言貽笑大方了。

