賴總統批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

賴清德總統再批國民黨擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有設前提與條件。記者葉信菉／攝影

賴清德總統近來火力全開，日前轟在野黨沒資格談憲政後，接著又批評國民黨主席鄭麗文，雙方並隔空交鋒。賴總統表示，國民黨擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有設前提條件？鄭麗文則反擊說，賴總統不要惡意帶風向，以小人之心度君子之腹，沒有任何前提、沒有任何條件，兩岸交流對談唯一政治基礎就是「九二共識、反對台獨」。

國民黨主席鄭麗文昨天指鄭習會沒有任何前提與條件，籲賴總統不要惡意帶風向。記者邱德祥／攝影

綠營近期廣傳，國民黨正積極促成「鄭習會」，陸方提出三條件，包括不能通過民進黨政府提出的軍事預算，應阻止限制陸配、兩岸人民往來的國安法制立法，以及樂見國民黨堅定以「中國統一」為目標發展等。雙方達成共識後，北京因此同意，鄭麗文與習近平的會面可望在春節前後登場。

廣告 廣告

賴總統日前接受三立新聞節目專訪中表示，雖然國民黨否認「鄭習會」的三前提要件，包括要擋國防特別預算、擋國安法案、國民黨要放棄反共等，但不妨觀察看看，如果在野黨沒有理由就去擋國防預算、擋國安法案，要社會如何相信？

鄭：赴陸公開 沒密室交易

鄭麗文回應說，未來赴陸訪問，所有行程都是公開透明，沒有任何密室交易，更不可能出賣中華民國利益，只希望能夠累積善意，化解兩岸現在兵凶戰危的氣氛。雖然裝睡的人叫不醒，但她還是很有耐心給賴總統不斷上課，畢竟讓賴總統聽懂對區域和平，乃至國家和平都至關重要。

鄭麗文表示，不論賴總統真心或假意，要邀請習近平吃晚餐或喝珍奶，真正關鍵的兩岸交流對談唯一政治基礎是「九二共識、反對台獨」。

賴：彈劾民選總統 自有公道

對於藍白近日提案彈劾賴總統，賴總統在專訪也提及，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，他認為社會自有公道。

賴總統說，在野黨對軍購案、總預算連審查都不願意，不符合民主精神。他希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序選舉上競爭，讓人民決定，明年選舉就要來了，二○二八總統選舉也有人在討論了，如果認為民進黨沒道理，那可以訴諸民意，而不是用立法院多數，用議事程序杯葛、發起彈劾。

鄭：蔡做8年總統 沒被彈劾

鄭麗文反擊，前總統蔡英文也當了八年總統，為什麼蔡英文都沒有被彈劾，賴總統兩年都沒做滿就要被彈劾？賴總統應學會反省自己，一切問題癥結都來自於賴總統藐視憲法、民主政治運作。中華民國憲法不是賴總統玩具，更不是便利貼、遮羞布，會造成今天局面的始作俑者是賴總統、帶頭毀憲的還是賴總統，不需要再顧左右而言他，甩鍋沒有意義。

【看原文連結】

更多udn報導

積欠國民年金8年 她一次全繳清！網曝關鍵：值得

模稜兩可怎麼拼？ 巨城小編神回覆釣出一票新竹人

氣質女神也翻車？李英愛被指比例失衡「掰掰肉」

曾一天跑9場工地秀 邰智源爆羅時豐驚人身家