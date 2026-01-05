賴總統承諾再調薪！ 明年基本工資將站上3萬元

台北市 / 綜合報導

總統賴清德日前出席，公開活動致詞時聚焦拚經濟，表示政府已經連續10年，調漲勞工基本工資，更承諾今年將再調薪，明年最低工資月薪就能站上3萬元大關；根據財經數據網站，引用德意志銀行的統計數據指出，2025年台北平均月薪5.5萬元，遠超最低月薪，還贏過中國上海和北京，但民眾是否有感，大家的答案可能不太一樣。

總統賴清德：「我可以跟大家報告，今年我還會再調薪，讓基本工資能跨過3萬塊錢。」賴總統強調加薪減稅增福利，要帶全民拚經濟，2026年最低工資月薪達到29,500元，賴總統承諾再調升，意味著只要今年審議時再調高百分之1.7，明年最低工資月薪就能站上3萬元大關，將是連11漲。

民眾：「應該不太夠，現在物價上漲，所以可能很多東西，要加上房租的話，應該是不夠。」民眾：「應該還好，應該還是物價啦，物價上漲，所以調薪應該一樣，差不多一樣的錢買一樣的東西。」

根據統計最低月薪，從2016年2萬8元，一路向上調，到今年已經達到，2萬9千5百元的水準，對於明年薪資，總統喊話還有上調空間。不過從財經數據網站引用德意志銀行的統計數據顯示，台北平均月薪，早就遠超最低月薪水準。

民眾：「我不太意外耶(賺贏上海、北京)，(賺錢的)覺得IT，自己創業或自媒體吧。」民眾：「我目前的話，5.5萬我覺得是還夠用啦，就是花不完啊。」

報告指出，2025全球主要城市平均月薪，日內瓦7984美元，約25萬新台幣位居第一，蘇黎世7788美元，約24.5萬新台幣，緊追在後，台北1749美元，約5.5萬新台幣，還領先中國上海和北京，但民眾心中是否有感，大家有不同的答案。

