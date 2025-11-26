賴總統投書拋1.25兆國防預算 鍾佳濱：與民主國家潮流一致

〔記者李文馨／台北報導〕賴清德總統投書《華盛頓郵報》宣布將提出史無前例的400億美元(約台幣1.25兆)國防特別預算案。民進黨立院黨團鍾佳濱表示，這與現在民主國家潮流一致，因為當國家、社會對於安全維護更加重視下，必然會提高國防支出。

賴清德總統以「我將提升國防預算捍衛我們的民主」為題投書《華盛頓郵報》，表明將提出史無前例的400億美元特別預算案(新台幣約1.2兆)，捍衛台灣的民主。

鍾佳濱上午在立法院受訪指，國家的情況其實跟家庭一樣，當家庭富裕、財產增加下，需要保護的財產就更多，因此會在家裡添置保險箱、在車庫安裝監視器等。

鍾佳濱指出，台灣跟其他民主先進國家都是如此，當國家越來越富裕、經濟越來越繁榮，人民對於經濟生活和既有社會安全的需求就更高。因此，當我們有能力，國家跟家庭都會投資更多的資源在自己的安全防護上。

鍾佳濱認為，賴總統這番的宣布，跟現在的各民主國家的潮流趨勢一致的；換言之，當國家越繁榮、人民越富裕，國家社會對於安全的維護就更為重視，必然會提高對國家安全包括國防的支出跟支持。

民進黨立委沈伯洋受訪表示，賴總統的投書非常重要，因為對美關係上，美國一直在問台灣的決心、抵抗的意志，但要如何展現意志，除了國防就是民防。

至於可以優先採購哪些國防項目，沈伯洋認為，台灣位居重要戰略位置，要防止中共潛艦進到太平洋，這需要有相對應的計畫，以及台灣的對稱戰力不夠，若得到其他國家的認同，希望能採購更多對稱戰力。

關於無人機部分，沈伯洋說，考量無人機飽和式攻擊的應對方式，每個月都在改變，需要滾動式修正，另外歐洲加強軍備下，台灣的軍工產業能否參加產業鏈，也是重要議題。

