賴總統投書華郵：感謝川普 宣布歷史性1.25兆國防特別預算
賴清德總統投書美國華盛頓郵報，文中除表達對美國總統川普的感謝，並表示台灣面對來自北京的壓力，將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。他並宣布，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。
華盛頓郵報刊登賴總統投書，他在文中表示，台美多年來透過台灣關係法和美國對台6項保證來維持台海的和平與穩定，指台美共同了解到保障印太的自由和繁榮需要清晰度和力量。賴清德指出，中華人民共和國前所未有的軍事擴張，以及在台灣海峽、東海、南海和整個印太地區不斷升級的挑釁行為，凸顯了該地區和平的脆弱性，北京不惜以武力改變現狀的意願也日益明顯。
賴清德感謝美國總統川普，明確闡述美國在全球發揮領導作用的重要性。正因為川普政府堅持以實力維護和平，當今國際社會才更加安全。他在文中宣布，將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％。他強調，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。
賴清德表示，這項具有里程碑意義的方案不僅將用於從美國採購大量新的武器，也將大幅提升台灣的非對稱作戰能力。要傳達的訊息很明確，就是台灣維護和平穩定的決心堅定不移，「沒有任何國家會比我們更堅定地捍衛台灣的未來」。
賴清德指出，未來將投資尖端科技，擴大台灣的國防工業基礎，將與志同道合的國家合作，發揮台灣的製造業優勢，強化國防供應鏈，加速先進系統的部署，並迅速應對新出現的威脅。賴清德也提到，台灣也在加速推進打造「T-Dome」（台灣之盾），保護台灣免受中方的飛彈、火箭、無人機和戰鬥機的攻擊，結合其他人工智慧的無人載具平台，這些能力將使台灣更接近打造一個堅不可摧、以創新和科技守護的台灣的願景。
賴清德說，台灣會繼續追尋兩岸對話的機會，但台灣的民主和自由不容談判；台灣會保持冷靜，不是因為一廂情願的想法；台灣不只會用言詞，也會用健全、果斷的行動來確保其安全和主權。
