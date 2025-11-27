賴總統拋國防預算1.25兆元 陸委會：必須料敵從寬

（中央社記者李雅雯台北27日電）總統賴清德宣布未來8年將投入國防預算1.25兆元。陸委會今天表示，台海情勢現狀緊張責任在中共、不在台灣，中共軍費連年成長，台灣必須料敵從寬，國家安全沒有輕忽空間。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

賴總統昨天於「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議後，在總統府大禮堂記者會上宣布將追加國防預算1.25兆元。他提及北京當局「以2027年武統台灣為目標」；總統府新聞稿補充為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。

梁文傑表示，中共軍機軍艦擾台成常態，兩岸關係緊張責任在中共、不在台灣，中共利用灰色侵擾製造台灣社會民心緊張，達成統一意圖。前總統馬英九批評賴總統發言形同宣布進入「準戰爭狀態」，率先責怪台灣，這樣的發言不是很適當。

對於昨天賴總統提及北京當局「以2027年武統台灣為目標」。梁文傑說明，2020年中共19屆五中全會提出「建軍百年奮鬥目標」，要將人民解放軍建成世界一流軍隊，從2020年開始，中共軍費規模連年增加。

梁文傑認為，國際政治看的是一個國家的能力，不是看意圖；如果沒有能力，縱使有意圖也做不到。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在出兵烏克蘭前，也是數度否認動武意圖。

他強調，對於台灣來說，國家安全沒有輕忽空間，料敵從寬才是最佳應對之道。

梁文傑表示，賴總統提出中共準備在2027年達成企圖、完善能力，這份威脅是實實在在的，台灣從自保的角度來看，必須要有相應作為。如果沒有做好準備，還在期待人家的善意，這樣的善意是永遠靠不住的，和平要靠實力。

梁文傑強調，陸委會保持一貫的立場，不能夠容忍武統台灣言論，「不能夠容忍任何想要把我們國家消滅的言論」。（編輯：周慧盈）1141127