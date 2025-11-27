賴總統拋1.25兆建構台灣之盾 盧秀燕：支持國防也支持立法院監督

總統賴清德宣布8年投入1兆2500億軍購特別預算，台中市長盧秀燕說，支持國防也支持立法院監督。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕總統賴清德宣布，2026到2033年共8年，投入1兆2500億元經費，建構「台灣之盾」，強化先進防衛作戰體系。對此，台中市長盧秀燕說，支持國防，也支持立法院監督。

為了因應中國對台威脅，賴清德昨天召開記者會宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，預計在2026至2033年共8年，投入1兆2500億元的經費，建構「台灣之盾」等先進防衛作戰體系。

廣告 廣告

盧秀燕今天到和平區雪山派出所視察，接受媒體聯訪時說，「支持國防，也支持立法院監督」！

她說，國家一定要有國防，才有自衞的能力，保家衛國，另外一方面，所有的國防預算，1兆2500億元都來自民脂民膏、來自全民的繳稅，也因此我們希望每一分的預算都能妥善使用不浪費，而且真的都能夠建置國家安全的國防，因此，我們也大力支持立法院代表全體人民、繳稅的人民來監督，所以支持國防，也支持立法院監督。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣追加國防預算 美國務院表歡迎：支持獲取關鍵防衛能力

賴清德推1.25兆軍購特別預算 楊瓊瓔批：送錢給美國 對人民喊窮

8年投入1.25兆打造「台灣之盾」 賴總統：拚2027高戰備、2033全面嚇阻

加速通過國防特別預算 美參院軍委會主席籲台灣跨黨派合作

