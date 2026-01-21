賴總統拒赴立院說明彈劾案 在野立委痛批「你不是皇帝」

立法院今明兩天針對藍白發起彈劾總統賴清德召開全院委員會，不過賴清德已經決定不予列席。（圖：立法院國會頻道）

立法院今、明兩天（21、22日）針對藍白發動彈劾總統賴清德召開全院委員會，不過總統府昨天回函告知賴總統將不予列席；對此，國民黨團痛批這是民主裂解、制度崩壞的起點；民眾黨團則提醒賴清德：你是民主國家選出的總統、而非專制體制出現的皇帝。（張柏仲報導）

立法院長韓國瑜表示，這是立法院第一次由立法委員對總統提出彈劾案。依立法院職權行使法第43條第2項規定及本會期第45次會議的決定，邀請被彈劾人賴清德總統列席進行第一次說明。但賴清德總統20日函知韓國瑜，將不列席本次的全院委員會。

領銜提案的國民黨團總召傅崐萁說，這絕對不是政黨鬥爭，更不是個人恩怨，在面對一個獨裁政權高壓統治下，國民黨與民眾黨共同提案，今天率先向國人報告：在賴清德統治下，我們不只是國家民主的裂解、更是整個制度崩壞的起點；當司法與大法官集體違憲，中華民國憲法已經不復存在。

民眾黨團總召黃國昌則說，這次賴清德選擇當中華民國第一個拒絕公布國會三讀通過法律的總統，在中華民國憲政史上，將留下永遠沒有辦法抹去的污記。黃國昌喊話賴清德總統：你是民主國家選出來的總統，不是專制獨裁體制所出現的皇帝。