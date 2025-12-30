賴總統指共軍實力尚不足應通過國防預算 賴士葆：寧軍備競賽卻不願為軍警加薪增福利

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

中國解放軍今日再度發起圍台軍演，原因之一被認為是針對總統賴清德對兩岸政策的論述主張，國民黨立委賴士葆表示，賴總統曾說當選後兩岸發生戰爭機率最低，現在又說對岸不動武是因為實力不夠，喊話要持續增加軍費，就是要跟對岸做軍備競賽。但民進黨寧願花錢買過時武器，也不願給軍人加薪、警消增加福利。

總統賴清德。（圖／資料照）

中共東部戰區宣布，今日8時至18時在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」軍事演習，強調是對「台獨分裂勢力」和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

針對中共2027年具備攻台能力說法，賴清德在三立電視台28日專訪節目中表示，若此說法屬實，反證共軍目前實力尚不足，跨海作戰難度極高，台灣應持續提高防衛難度，賴清德抨擊藍白在野陣營公開稱讚俄羅斯總統普丁「非獨裁者」、擁抱中國國家主席習近平，卻聯手對台灣民選總統發動彈劾，並持續阻擋國防預算，行徑令人費解。

賴士葆發文表示，中共環台軍演國人均不樂見，賴清德曾說他選上後兩岸發生戰爭機率最低，現在又說對岸不動武是因為實力不夠，喊話要持續增加軍費，就是要跟對岸做軍備競賽。

賴士葆說，民進黨寧願花錢買過時武器來對抗新一代戰機、衛星武器、太空武器、核武，也不願給軍人加薪、警消增加福利，再讓民進黨執政就是把更多老百姓血汗錢拿去給茶葉行買軍火、跟賣馬桶的買炸藥 。

