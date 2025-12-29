賴總統指名下一座護國神山 軍工股動起來

▲總統賴清德日前頻頻釋出對台灣國防產業的利多消息，再加上，中國解放軍東部戰區今（29）日宣布突襲軍演，帶動軍工類股漲聲響起。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前頻頻釋出對台灣國防產業的利多消息，表示政府目前強調國防自主，並且在全球吹起「非紅供應鏈」的浪潮下，賴總統也點名國防工業未來有望成為新護國神山，再加上，中國解放軍東部戰區今（29）日宣布突襲軍演，帶動軍工類股漲聲響起，高僑攻上漲停價30.85元，雷虎、中光電同樣走高。

賴清德日前點名，台灣未來護國神山除了台積電（2330），首先是國防工業，台灣科技、基礎工業都很強，在非紅供應鏈下，未來可望成為護國神山。他先前也提出1.25兆元國防特別預算，將分八年編列，每年約1560億元，有三目標：打造「台灣之盾」、AI化的攻防體系、扶植自主國防工業。

此外，中國解放軍東部戰區今日宣布突襲軍演，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。

對此，我國防部怒斥，中共近期持續在臺灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

也因此，帶動軍工國防類股今日股價表現強勁，截至上午10點30分，高僑攻上漲停價30.85元，銘旺科上漲逾8%，榮昌上漲逾5%，邑錡上漲逾4%，中光電、和成上漲逾3%，八貫、寶一、雷虎上漲逾2%。

