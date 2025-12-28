賴總統指憲法規定「年底審完預算」被抓包根本沒有 吳宗憲：法律早就預設「審不完」解決方案

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

賴總統25日批評在野黨在立院拖延不審中央政府總預算及軍購特別預算，並表示憲法規定，立法院必須在12/31前，審完明年總預算。國民黨立委吳宗憲指出，民進黨執政時就有連續7年在隔年才審完預算的紀錄，批評民進黨自創一套「賴氏憲法」。

賴總統25日批評在野黨在立院拖延不審中央政府總預算及軍購特別預算，並表示憲法規定，立法院必須在12/31前，審完明年總預算。（圖／資料照）

吳宗憲批評，民進黨立委鍾佳濱為了護航，又開啟總是胡亂曲解憲法、法律的壞習慣，稱「腦袋是好東西，憲法要多讀，還有預算法」，更扯立法院會期期間，連結成預算審查期限來混淆視聽。

廣告 廣告

吳宗憲指出，民進黨執政時在次年才完成三讀審查總預算的紀錄，包括2017：1/19三讀、2018：1/30三讀、2019：1/10三讀、2020：1/20三讀、2021：1/29三讀、2022：1/28三讀、2023：1/19三讀。且過去25年間，只有4次，預算在年底前審完。甚至民國96年，總預算一路拖到6/15才三讀。他質疑過去7年民進黨完全執政，難道每一次都違憲？每一次都沒資格談憲政？然後，到了藍白兩黨，突然就違憲？

吳宗憲強調，憲法本文與增修條文，根本沒有寫「12/31審完預算」。而是《預算法》51、54條，寫明了「不能如期完成」的跨年補救機制，就沿用上期預算、如實動支。簡單說，法律早就預設「審不完」的解決方案，國家根本不會停擺，更沒有違憲的問題。賴總統卻刻意張冠李戴，無限上綱成憲法，只為了恐嚇人民、情勒在野黨。

他指出，真正的憲法是第72條：法律案、預算案通過後，總統收到「10日內」要公布。憲法增修條文第3條3項：覆議若被立法院維持原案，行政院長「應即接受該決議」。 但請問總統、院長，你們做到了嗎？寫在憲法裡、限制總統和行政院的條文，賴總統選擇裝沒看到。

他說，在賴總統心中，有利自己攻擊在野黨的，就是憲法；凡是限制總統權力、要求10日內公布、不得任意不副署的規定，通通自動失效。

吳宗憲在強調：1. 既有預算：依《預算法》54條，既有計畫和法定義務，照常執行。2.新計畫：之所以還沒審，是因為行政院帶頭違法，堅持不編列三讀通過法律所需預算。是賴政府卡自己，而不是立法院卡它。如果立法院就這樣閉眼給過，等於承認行政院可以恣意「選擇性執法」—喜歡的法律才編錢執行，不喜歡的法律（如軍警消待遇、財劃法）就不編錢，直接架空。



更多FTNN新聞網報導

2018高雄市長選舉傳解放軍砸近億介選 韓國瑜痛批抹紅：羞辱台灣民主

台東卑南6.1震後預言「一週內再震」應驗 地震專家也猜測「這時間」可能有震

「憲法守門人」變「國賊」 藍白立委到監察院陳情彈劾卓榮泰

