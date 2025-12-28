賴總統接受專訪談國防自主 聚焦六大重點
賴清德總統日前接受媒體專訪，專訪場景選在位於南投集集的國防部軍備局生產製造中心第209廠，這也是首度有總統專訪直接前進營區。總統專訪從軍備產製第一線切入，開場總統與主持人走進209兵工廠，開宗明義點出地點特殊性，雲豹八輪裝甲車、榴彈砲、鏈砲等裝備的產製與整備，成為最直接的說明：預算不是一組冷冰冰的數字，而是確保國軍武器「數量足、品質精良」的基礎，也是守護國家安全與人民生命財產的必要條件。
第二個重點聚焦向國人說明「國防自主」重要性。總統於專訪指出，國防自主不只是「做出武器」，而是要把研發設計、生產製造、維修修復與快速升級串成完整產業鏈。過去預算縮減造成能力斷層，如今重新拉高投入，是要建立可持續的自主能量；更重要的是，國防產業具有外溢效益，能帶動經濟動能、吸引人才與技術累積，甚至有機會成為下一座護國神山，走向國際合作與供應鏈分工。
第三個重點回到外部威脅與國際局勢。面對中國威脅，把併吞台灣視為國家政策，以及國際關心印太情勢希望維持穩定的諸多討論，總統於專訪強調台灣要持續累積戰力、提高跨海侵略的門檻，才是達到維持台海和平穩定的目的。尤其在各國增強軍備、重視印太穩定的脈絡下，台灣更要展現自我防衛決心，才能形成支持台灣、維持和平的正循環。
第四個重點提出更直白的提醒：「無形戰爭可能已在進行，只是沒有砲聲。」總統於專訪時候回答主持人提問，把灰色地帶威脅拆成五類：主權威脅（外交打壓、法律戰、軍機艦襲擾等）、國家認同混淆、對現退役軍人的滲透吸收、藉交流進行統戰任務，以及以「共融／融合」經濟誘因吸引台商與年輕人形成依附與掏空風險。意在提醒，台灣處於長期、累積式的滲透，對方致力於動搖社會韌性與抵抗意志。
第五個重點是「和平靠實力＋全社會韌性」。總統於專訪一方面宣示「不投降、堅持到底」是嚇阻侵略的決心戰；另一方面也提醒假訊息與認知作戰會瓦解民心，因此必須強化全社會防衛韌性，讓國家在危機中仍能運作、社會能維持秩序。同時，專訪也重申台灣不挑釁、不走冒進路線，堅定維持現狀，願意在對等尊重下交流合作；但若沒有實力作後盾，所謂和平只會變成被迫的屈服。
第六個重點則聚焦1.25兆「台灣之盾」的整體構想。總統詳細說明台灣之盾的防空多層次配置，並且解說國防特別預算主軸在三件事：打造台灣之盾、建構 AI化攻防體系、扶植自主工業升級轉型。台灣之盾強調分層防禦與高度感知，整合衛星、雷達、無人機偵蒐與各式防空、反飛彈、反無人機系統，形成由 AI 與系統整合支撐的立體防護網，優先守住戰力、關鍵基礎設施與人口密集區；同時也期待國防投資帶動產值與就業，向國際展現台灣自我防衛的決心與能力。
