賴總統接見傑出發明家獎得主 肯定創新實力
記者陳彥陵／臺北報導
總統賴清德昨日接見「2025第21屆國際傑出發明家獎」得獎人（如圖，總統府提供），肯定得獎人涵蓋各年齡層和專業領域，展現臺灣科研和創新實力，為國家帶來進步；政府將持續努力，讓大家的創意成為國家持續進步的動力，期盼所有得獎人繼續以發明點亮臺灣、照亮世界。
賴總統表示，發明就是把生活中的問號變成驚嘆號的過程，此屆69位得獎人中，許多人已在國內外拿下很多獎項，展現臺灣的科研和創新實力，令人欽佩也與有榮焉。例如臺南市消防局第6大隊大隊長邱淵明將豐富的救災經驗結合科技研發，讓救災更有效率，使第一線的打火弟兄更安全。
賴總統指出，根據瑞士洛桑管理學院去年公布的世界競爭力年報，臺灣在超過2000萬人口的經濟體中，連續5年蟬聯世界第1。去年，臺灣的經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%；失業率平均約3%，就業情況是25年來最好，臺灣能在國際變局站穩腳步、繳出亮眼成績單，都是創新研發帶動產業升級的成果，也是國人共同努力的功勞。
賴總統說，臺灣已掌握半導體、生技醫療及機械工程等關鍵技術領先地位，在國際的重要性也與日俱增；政府啟動「AI新十大建設」，要將人工智慧融入生活與基礎建設，加上積極推動的「五大信賴產業」，引領國內百工百業邁向轉型升級新目標，同時要透過「六大區域產業生活圈」落實均衡發展，不只是地理上的均衡，更要讓高科技、中小企業及服務業都能在全國各地全面發展，成為國家發展源源不絕的創新活水。
總統賴清德昨日接見「2025第21屆國際傑出發明家獎」得獎人。（總統府提供）
