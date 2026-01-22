賴總統接見傑出發明家獎得獎人 肯定臺灣創新實力

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（22）日接見「2025第二十一屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定得獎人涵蓋各個年齡層和專業領域，展現臺灣的科研和創新實力，為國家帶來進步。賴總統表示，政府未來將持續努力，讓大家的創意成為國家持續進步的動力，期盼所有得獎人繼續以發明點亮臺灣、照亮世界。

賴總統今日在總統府秘書長潘孟安、經濟部次長江文若、衛生福利部次長莊人祥等人陪同下，接見「2025第二十一屆國際傑出發明家獎」得獎人。賴總統說，發明就是把生活中的問號變成驚嘆號的過程；這屆69位得獎人涵蓋各個年齡層和專業領域，許多人已經在國內外拿下很多獎項，展現臺灣的科研和創新實力，令人欽佩，也與有榮焉。例如，臺南市消防局第六大隊邱淵明大隊長將豐富的救災經驗結合科技研發，讓救災更有效率，讓第一線的打火弟兄更安全。

賴總統提到，根據瑞士洛桑管理學院去年公布的世界競爭力年報，臺灣在超過2000萬人口的經濟體中，連續5年蟬聯世界第1。去年，臺灣的經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%；失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。臺灣能在國際變局站穩腳步、繳出亮眼成績單，都是創新研發帶動產業升級的成果，也是國人共同努力的功勞。

賴總統指出，臺灣已經掌握半導體、生技醫療以及機械工程等關鍵技術的領先地位，在國際的重要性也與日俱增。現在政府啟動「AI新十大建設」，要將人工智慧融入生活與基礎建設；加上積極推動的「五大信賴產業」，要引領國內百工百業邁向轉型升級的新目標。同時要透過「六大區域產業生活圈」落實臺灣的均衡發展，不只是地理上的均衡，更要讓高科技、中小企業以及服務業都能在全國各地全面發展。

賴總統強調，這些國家發展工程都需要源源不絕的創新活水，而在場得獎人正是其中不可或缺的重要力量。未來，政府會繼續努力，讓大家的創意成為國家持續進步的動力，期盼所有得獎人繼續用發明點亮臺灣、照亮世界。

