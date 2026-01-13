賴總統接見加拿大國會議員 感謝對臺堅定支持

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（13）日接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」時表示，感謝加國國會長期以來對臺灣的堅定支持；臺加近年在經貿、科技、海事領域等合作成果豐碩，期待雙方持續攜手，並和全球民主國家團結合作，共同守護自由、民主與人權的普世價值。

賴總統今日於總統府接見由加拿大聯邦眾議院副黨魁蘭絲蔓（Melissa Lantsman）率領的訪團一行，成員包含議員權柏士（Adam Chambers）及柯紐蔓（Shelby Kramp-Neuman）等人。賴總統提到，日前中共在臺灣周邊舉行大規模軍演，片面升高區域情勢，非常感謝加拿大政府公開發表聲明表達關切，反對片面改變臺海現狀，彰顯確保臺海和平穩定的現狀不但符合各方利益，也是國際社會的共識。

賴總統指出，近3年來臺加兩國雙邊關係持續深化，在經貿、科技及海事領域等各項合作都有具體進展，包括簽署「投資促進及保障協議」、「科學技術及創新合作協議」等，成果相當豐碩。經濟產業上也有高度互補性，在全球進入AI新時代之際，期待能持續進行雙邊經貿合作；尤其臺加「貿易合作架構協議」如能早日完成簽署，必能進一步嘉惠兩國的產業與人民。

賴總統強調，面對中共對周邊國家的軍事威脅，他深信「和平無價、戰爭沒有贏家」，堅持「以實力獲得和平」，並以具體行動向世界展現臺灣自我防衛的決心。去年也已公開宣布，臺灣今年度的國防預算，將依北大西洋公約組織的標準達到GDP的3.32%，創歷年新高；且預計在2030年前進一步達到5%的目標。此外，臺灣期待和全球民主國家團結合作，共同守護自由、民主與人權的普世價值。

