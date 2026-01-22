賴總統接見奧林匹亞代表團 肯定臺灣科教實力

賴清德總統21日下午接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」。(取自總統府flickr)

賴清德總統21日下午接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」，肯定參賽同學展現臺灣科學教育紮實的基礎，在國際舞臺上發光發熱；賴總統也表示，政府會繼續提供各種機會和資源，打造更好的研究環境，期盼同學們能在不同領域發揮所長，並繼續深耕、投身科學研究及科技產業，提升臺灣的經濟與科技實力。

賴清德總統在教育部次長張廖萬堅的陪同下，接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」，並向代表團表達祝賀與歡迎。

賴清德總統表示，2025年10項奧林匹亞競賽涵蓋數學、物理、化學、資訊及地球科學等項目，已經在去年3月到12月舉行完畢；我國共選出55人次參與競賽，總計獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌及4面榮譽獎，如此耀眼的成績充分展現臺灣科學教育紮實的基礎；參賽同學遠赴海外，克服巨大壓力，在國際舞臺上發光發熱，全體國人都與有榮焉。

賴清德總統指出，科學是國力之本，所有先進國家都相當重視科學教育。臺灣作為缺乏天然資源的科技之島，以先進的科學實力造就當今的榮景，要比其他國家更重視科學教育與人才培育政策。為了鼓勵同學們能夠無後顧之憂地投入科學研究並持續精進，教育部訂定了「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，參賽學生除了可以申請保送或推薦升學，也有機會申請出國留學。未來，政府會繼續提供各種機會和資源，打造更好的研究環境，希望讓同學們能在不同領域發揮所長；也希望大家與辛苦指導的師長能繼續深耕、投身科學研究的行列，讓臺灣未來30年在物理、化學、醫學等3個領域，至少增加3位諾貝爾獎得主。

總統並表示，除了科學研究，同學們也可以將所學的一身武功，投入在越來越成熟的科技產業，臺灣已經是國際科學的武林中，不可或缺的重要角色，也盼望有更多優質的人才投入到實業中，提升臺灣的經濟與科技實力。

總統也提到，臺灣距離上次主辦國際奧林匹亞競賽已經超過10年，為了增加臺灣的國際能見度，已經爭取到「2027年第59屆國際化學奧林匹亞競賽」主辦權。相信主辦國際奧林匹亞競賽可以增進臺灣學生的國際合作、視野與交流機會，並讓各國學生更加瞭解臺灣科學教育的成果。

總統也感謝在座的教授、研究員與老師們長期以來在教學研究之際，不辭辛勞指導及協助同學，才能讓同學們在國際競賽的舞臺上綻放光芒；也感謝教育部作為各學校、各位同學的後盾，讓我國的成績越來越好。