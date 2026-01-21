賴總統接見德國訪團 盼團結民主夥伴深化連結

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（21）日下午接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團，感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持臺灣，彰顯齊心面對全球挑戰的決心。並指出，臺灣持續提升國防預算與自我防衛能力，將打造「臺灣之盾」先進防空系統，引進高科技及人工智慧，壯大臺灣國防工業。期盼未來持續深化臺美、臺歐在安全、經貿與科技等各領域合作，維護臺海及區域和平穩定。

賴總統今日在國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人陪同下，接見由「德國馬歇爾基金會」會長霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）率領的訪團一行，感謝基金會長期以來致力於促進跨大西洋合作、堅定支持民主價值，並持續深化美歐社會對臺灣安全處境與國際參與的了解。

賴總統提到，本月該基金會亦發表重要的研究報告，從經濟、軍事、社會以及國際層面分析，如果中國對臺灣發動戰爭將付出極大成本，並主張國際社會必須展現反制中國軍事行動的能力及決心。

賴總統表示，相信民主國家唯有團結合作，才能發揮集體智慧和力量，抵抗威權主義對外擴張，共同捍衛民主自由價值。因此臺灣持續提升自我防衛能力，並與民主夥伴加強合作，致力於維護區域和平穩定。

賴總統指出，臺灣今年度國防預算將超過GDP 3%，並將在2030年前達到GDP 5%；也提出400億美元國防特別預算，打造「臺灣之盾」先進防空系統，引進高科技及人工智慧，壯大臺灣國防工業。

賴總統說，美國川普政府去年年底宣布111億美元對臺軍售，並在新版《國家安全戰略》指出，美國以維持軍事優勢嚇阻臺海衝突為首要目標。歐盟對外事務部也在去年底中國對臺軍演後，重申臺海和平穩定對區域及全球安全繁榮的重要性，對此都要表達最誠摯的感謝。

賴總統進一步指出，除了軍事合作，目前臺美關稅談判已經底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化臺美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。此外，過去4年臺灣在歐洲的投資總額，已超過過去40年總和；未來將與歐洲國家在半導體、AI、資通訊等產業以及供應鏈韌性領域繼續擴大合作，也期待訪賓持續協助臺灣深化與歐洲國家的連結。

