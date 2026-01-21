賴總統接見數理奧賽代表團 勉深耕科研提升實力

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（21）日下午接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」，肯定參賽同學展現臺灣科學教育紮實的基礎，在國際舞臺上發光發熱；並強調，科學是國力之本，政府會繼續提供各種機會和資源，打造更好的研究環境，期盼同學們能在不同領域發揮所長，並繼續深耕、投身科學研究及科技產業，提升臺灣的經濟與科技實力。

賴總統今日在總統府秘書長潘孟安、教育部次長張廖萬堅等人陪同下，接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」；並表示，2025年10項奧林匹亞競賽涵蓋數學、物理、化學、資訊及地球科學等項目；我國共選出55人次參與競賽，共獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌及4面榮譽獎，充分展現臺灣科學教育紮實的基礎。

賴總統指出，科學是國力之本，臺灣作為缺乏天然資源的科技之島，以先進的科學實力造就當今的榮景，比其他國家更重視科學教育與人才培育政策。為了鼓勵同學們能夠無後顧之憂地投入科學研究並持續精進，教育部訂定了「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，參賽學生除了可以申請保送或推薦升學，也有機會申請出國留學。

賴總統強調，政府會繼續提供各種機會和資源，打造更好的研究環境，希望讓同學們能在不同領域發揮所長；也希望大家與辛苦指導的師長能繼續深耕、投身科學研究的行列，讓臺灣未來30年在物理、化學、醫學等3個領域，至少增加3位諾貝爾獎得主。

賴總統提到，除了科學研究，同學們也可以將所學的一身武功，投入在越來越成熟的科技產業，臺灣已經是國際科學的武林中，不可或缺的重要角色，也盼望有更多優質的人才投入到實業中，提升臺灣的經濟與科技實力。

針對國家科技發展，賴總統進一步指出，行政院正推動「AI新十大建設」，其中4項基礎建設包括2040年前培育50萬名AI應用人才；「國網雲端算力中心」已完成建置，「智慧創新算力中心」亦即將成立，期盼達到國家均衡發展目標。

賴總統說，矽光子、量子科技及機器人等3項關鍵技術，也希望達到3項目標：第一，打造創新創業的生態系，成就兆元產值的軟體平台；第二，協助百萬家中小微企業導入人工智慧、新興科技，全面提升競爭力；第三，希望臺灣未來能成為智慧生活圈、智慧島，食衣住行育樂、國防等各領域都有相關應用。

此外，賴總統表示，臺灣距離上次主辦國際奧林匹亞競賽已經超過10年，為了增加臺灣的國際能見度，已經爭取到「2027年第59屆國際化學奧林匹亞競賽」主辦權。相信主辦國際奧林匹亞競賽可以增進臺灣學生的國際合作、視野與交流機會，並讓各國學生更加了解臺灣科學教育的成果。

