賴總統接見日本參、眾議員 盼深化夥伴關係

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（23）日接見日本參、眾議員，感謝高市早苗首相高度重視臺海和平及臺日關係。並表示，臺日在各領域不斷深化交流，展現兩國友好情誼。期盼繼續深化夥伴關係，拓展更多元合作，促進彼此繁榮發展。

賴總統今日在總統府分別接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員暨「TY會」會長瀧波宏文參議員等一行。賴總統致詞表示，對於鈴木馨祐眾議員等訪賓在此關鍵時刻來訪，用具體行動展現對臺灣的重視與支持，代表全體國人表達誠摯歡迎與感謝。同時，感謝鈴木眾議員在法務大臣任內推動法務省修改法令，從今年5月26日開始，臺灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「臺灣」，不但保障臺灣僑胞權益，也展現臺日友好關係。

賴總統表示，長年以來臺灣和日本共同因應天災、疫情等挑戰，患難見真情。並指出，臺灣和日本都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待臺日繼續深化合作。相信透過臺日攜手合作，不僅能夠維護區域和平，更能共創繁榮發展。

賴總統說，當前AI浪潮席捲全球，臺灣在AI、半導體以及資通訊等領域的實力，將能與日本技術、制度優勢相互結合，共同打造更安全、更有韌性的產業體系，為區域經濟與全球供應鏈安全做出更多貢獻，並再次感謝訪賓對深化臺日關係的貢獻，也期待透過這次交流對臺灣有更深入的了解，未來一起拓展臺日更多元合作。

隨後，賴總統接見瀧波宏文參議員致詞時指出，「TY會」的名稱有「臺灣友好會」的寓意，非常感謝「TY會」各位國會議員對臺灣長期的支持。尤其瀧波會長是臺灣女婿，不僅常在日本國會為臺灣仗義執言，更大力促成「戶籍標示臺灣案」的通過，要表達最誠摯的感謝。

賴總統表示，臺灣和日本在各領域不斷深化交流，而當臺灣、日本面臨困難的時候，總是彼此伸出援手、互相幫助，呈現兩國友好情誼。今年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，日本政府在第一時間表達慰問，日本國土交通省更無償提供水位觀測浮標用來監測堰塞湖水位，瀧波會長所屬的「日華議員懇談會」也在訪臺時轉致捐款目錄，深致感謝之意。

賴總統也感謝高市早苗首相今年10月在美國川普總統訪日時，重申臺海和平穩定的重要性。另外，今年APEC韓國慶州年會時，高市首相也在緊湊行程中，特別與我國林信義領袖代表進行雙邊會談。並表示，臺灣和日本都面對全球經貿情勢變化、紅色供應鏈風險以及經濟安全等課題，期盼未來持續深化交流合作，帶動兩國的繁榮發展。

