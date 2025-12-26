賴總統接見日本議員訪團 盼支持臺灣加入CPTPP

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（26）日接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行，感謝日本長期以來對臺灣的堅定支持，在國際場域多次重申臺海和平穩定對全球安全的重要性。臺灣將持續強化自我防衛能力，並盼訪賓進一步協助推動簽署經濟夥伴協定（EPA）及支持臺灣加入CPTPP，讓臺日攜手引領全球產業發展。

賴總統今日上午在總統府接見「日本前外務大臣河野太郎眾議員一行」。賴總統致詞表示，感謝訪團成員對臺灣長期的支持，以及日本政府及國會多次在國際場域重申，臺海和平穩定的重要性是世界安全與繁榮的必要元素。

賴總統說，臺灣深知和平不能寄望於侵略者的善意，實力才是和平的保證。為了展現守護國家的決心，臺灣明年度的國防預算按照北約標準將超過GDP3%，預計在2030年前達到GDP5%。並規劃未來8年投入新臺幣1.25兆元的國防特別預算，打造「臺灣之盾」，全面提升防衛韌性。

賴總統指出，在本月初「臺日數位貿易協議」已經簽署，未來臺日雙方將在數位貿易與人工智慧領域持續擴大交流，協助產業布局，增加競爭力。相信臺灣作為全球人工智慧與半導體產業的樞紐，如果能和日本在材料、設備及精密製造上的優勢合作，必能創造雙贏，造福全世界。因此，賴總統也籲請訪團議員發揮影響力，協助推動臺日簽署「經濟夥伴協定」（EPA），並支持臺灣加入CPTPP，讓臺日強強聯手共同引領全球產業發展。

賴總統並感謝日本對臺灣的情義，今年臺灣遭遇震災與風災，日本各界不僅溫暖慰問、伸出援手，日本政府更提供「水位監測設備」，協助臺灣強化防災能力。這種患難與共的羈絆，正是臺日關係最珍貴的資產。

賴總統在總統府接見「日本前外務大臣河野太郎眾議員一行」。（總統府提供）