賴總統接見日本議員 外交部：中國無權置喙

日本國會議員訪台引來中國的批評，外交部今天(23日)回批中國所謂「台灣沒有總統」的說法只是再次扭曲事實，因為賴清德總統22日就接見了日本自民黨幹事長代行萩生田光一訪團。外交部並強調，台灣民選政府在國際社會與他國互動交流，中方無權置喙。

近日有多位日本國會議員訪台並晉見賴清德總統，中國外交部對此批評台灣不存在什麼總統，還說日本議員「竄訪」台灣違背了一中原則，中方已向日方提出嚴正交涉。

外交部發言人蕭光偉表示，中華民國台灣做為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府才能代表台灣2,300萬人民在國際社會及多邊場域與他國互動交流，中方無權置喙與干預，蕭光偉說：『(原音)而賴總統昨天也已經接見了相關的日本訪賓，這樣的事實，相信各位媒體朋友也都親自見證看到了。』

蕭光偉指出，正是因為總統與政府的存在，面對中國不斷對台灣進行的軍事恫嚇及政治脅迫，我國才能一直持續堅定提升自我防衛能力跟韌性；另外，面對中國在區域頻繁的軍事行動及灰色地帶挑釁襲擾行徑，賴總統則已明確宣示，台灣將秉持守護自由、和平的信念持續強化國防、展現自我防衛決心。