賴總統接見美光科技總裁 盼共同打造更具韌性供應鏈

總統賴清德今（29）日接見美光科技梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）總裁暨執行長，感謝美光將臺灣置於全球擴產計畫關鍵環節，展現對臺灣的重視與信心。賴總統指出，日前臺美完成關稅談判並簽訂投資合作備忘錄，未來將簽署臺美對等貿易協定，深化雙方投資貿易，也將是最重要的戰略夥伴；盼並肩合作強化AI基礎建設所需的關鍵記憶體技術，共同打造更具韌性與競爭力的供應鏈，創造共贏共榮的未來。

賴總統今日在總統府秘書長潘孟安、行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳誠文等人陪同下，接見美光科技Sanjay Mehrotra總裁暨執行長一行。賴總統說，美光科技深耕臺灣30多年，累計在臺投資金額已超過新臺幣1.2兆元，培育並僱用上萬名工程人才。此次梅羅特拉總裁再次率團來訪，展現了對臺灣的重視與信心。

賴總統表示，臺美已完成關稅談判，並已簽署投資合作備忘錄，未來將簽署臺美對等貿易協定（ART），深化雙方投資與貿易關係。未來美國企業將加強來臺投資記憶體、IC設計及雲端服務，臺灣廠商赴美投資邏輯晶片及供應鏈，展現臺美長期在ICT領域及未來AI世代的重要戰略夥伴關係。

賴總統提到，美光在臺投資就是最好的臺美合作證明。美光身為臺灣最大的外資之一，不但增加臺灣的工作機會，更增加半導體產業的重要性，也因此政府對美光的支持是持續且不會間斷。去年底，美光已獲得經濟部A+計畫新一期的補助，未來3年將帶動美光對臺灣加碼投資，加速HBM在臺研發並擴大產能。

賴總統進一步指出，美光加碼投資臺灣是現在進行式，也是臺美貿易談判後一項重要的投資。本月美光和臺灣的力晶積成公司已經達成合作意向書，這項合作具有非常重大的意義，證明了美光在臺布局，已經提升到和本土企業合作，共同強化記憶體產業的競爭力。

賴總統認為，在未來的AI世界裡，晶片和記憶體缺一不可。臺灣在美光的協助下，將會在臺灣擴大HBM的先進製造能量及先進技術，臺灣也將協助美光迎頭趕上國際競爭對手。臺灣和美國將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢，也創造彼此的繁榮發展。

賴總統期盼，未來美光在臺投資繼續創下新的里程碑，共同並肩合作，強化AI基礎建設所需的關鍵記憶體技術，打造更具韌性與競爭力的供應鏈，創造共贏共榮的未來。

