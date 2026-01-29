賴總統接見美光總裁梅羅特拉（2） (圖)

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導立法院遲遲未審議2026年度中央政府總預算，藍白立委則選擇「點菜式新興計畫動支」；明（30）日就是本屆會期最後一次院會，《民視新聞網》曾掌握藍營已向綠委放話，屆時將有「法案大清倉」，並在當天徹夜表決《黨產條例》等爭議性法案。對此，行政院發言人李慧芝今（29）日喊話，總預算應該要在這會期審議，而不是持續審議爭議法案。大法官釋字黨產條例合憲 李慧芝：請立法院尊重決定行政院今日中午召開院會後記者會，就《黨產條例》修法及總預算一事，李慧芝說明，《黨產條例》是經過大法官釋字第793號解釋，認定是合憲的法規；救國團的屬性也在憲法法庭112年憲判字3號判決中確認，而今天下午立法院也會針對本案協商。因此，李慧芝呼籲立法院，要尊重大法官與憲法法庭的決定，也要了解現在在法院進行的訴訟，包括黨產會等相關部會下午協商時，就會和立委們做說明應該要維持現行的法規，「今天是總預算會期的最後兩天，立法院應要把握最後的時間審總預算，而不是審這些爭議法案」。在野黨想先行動支2%新興計畫預算 李慧芝：百分之百沒審總預算同時李慧芝說，行政院去年（2025）8月19日將總預算送入立法院，今天是1月29日，算起來整整5個月也就是154天沒有審總預算；在野黨團想先行動支的718億預算，只占總預算3兆350億的2%，但不論占比多少，立法院就是百分之百沒審總預算。李慧芝也說，如果先同意先行動支，也並不是經過審議的總預算，所以才會說公務員執行會很困難，因為未來還是可能被刪除、凍結，而行政院秘書長張惇涵在立法院也講得很清楚，只要是經過審議、有效法律都會執行。由於總預算案是一體，希望立法院能一體審議總預算，李慧芝認為，先抽出部分同意先行動支，不代表預算審議，也希望不只718億很重要，包括花蓮雙軌鐵路電氣化、桃園鐵路地下化、嘉義市區鐵路高架化、衛福部數位基礎建設11億都非常重要，且都在3兆350億總預算中。她喊話，這一本總預算應該要在這會期審議，而不是持續審議爭議法案。原文出處：快新聞／立法院將休會！國民黨拚爭議法案大清倉 行政院：應審理總預算 更多民視新聞報導陳菊請辭獲准！賴清德發文盼早日恢復健康：謝謝為民主付出心力總預算卡關中！卓榮泰提新會期書面施政報告 喊話立院盡速審議陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆嗆藍白非議：美麗島世代對台民主貢獻卓著

