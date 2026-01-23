中央社

賴總統接見美參議員加勒戈等一行（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

總統賴清德（右）23日在總統府接見美國聯邦參議員加勒戈（Ruben Gallego）（左），加勒戈也是2026年首名訪台的美國國會議員，賴總統歡迎加勒戈等人來訪。

中央社記者翁睿坤攝 115年1月23日

最新／內部畫面曝光！三立採訪車失控撞進彰化銀行內　磚牆倒塌、10人受傷送醫

即時中心／林韋慈、許雯絜報導今（23）日下午三點左右，有一台三立的採訪車，撞進台北市南京東路二段98號的彰化銀行內，粗估有10人受傷。畫面驚悚，引來路人圍觀。內部畫面也遭路人拍下，銀行門窗歪斜，天花板掉落，整台車一半卡進銀行內。

三立採訪車撞彰銀釀8傷2昏迷！內部牆壁碎裂　婦人頭遭重創爆血急救中

台北市中山區今（23日）發生驚悚車禍。約下午3時10分許，1輛隸屬於三立電視台的新聞採訪車，行經南京東路二段與一江街交叉路口時，因不明原因突然失控暴衝，整輛車直接衝進路旁的彰化銀行吉林分行門口騎樓，導致內部牆壁碎裂，連ATM也撞壞。

三立採訪車突衝撞進彰化銀行 釀10傷1婦「腦部出血」倒地

【緯來新聞網】一輛三立電視台採訪車於1月23日下午約3時，撞入台北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉

快訊／驚悚瞬間！三立採訪車暴衝撞進南京東路彰銀　傳至少6人傷

台北市中山區南京東路二段與一江街口，今（23日）發生一起重大交通事故。約於下午3時10分許，一輛三立新聞台的採訪車因不明原因失控暴衝，直接撞進路口的彰化銀行騎樓與大廳內，現場一片狼藉。

三立採訪車撞進北市南京東路彰化銀行 釀10傷其中2人意識不清送醫

台北市中山區今天下午發生一起多人受傷車禍，三立電視台採訪車不明原因失控撞進位於南京東路二段的彰化銀行內，警消獲報到場處理，已知現場10人受傷，詳細肇因待釐清。

北市車禍10傷！採訪車高速撞進銀行瞬間曝光　三立電視台回應了

台北市中山區南京東路今（23日）稍早發生嚴重車禍，三立電視台採訪車因不明原因撞進街邊一家銀行，目前至少有10人受傷，據目擊者畫面顯示，三立白色採訪車當時以高速衝向銀行，有路人當場彈飛，目前有3人重傷分別送往台大及仁愛醫院搶救，三立電視台表示，本台將盡最大誠意負責。

南海海槽地震飆90％ 專家憂能量達高峰：台灣恐搖8級巨震

南海海槽地震飆90％ 專家憂能量達高峰：台灣恐搖8級巨震

電視台汽車撞銀行！彰銀吉林分行遭撞「牆壁整片碎裂」 10人受傷

（16:00更新）最新消息，今（23）日15:10北市南京東路二段和一江街的交叉路口發生一起嚴重車禍，一輛電視台的車輛不明原因偏離車道，直接衝撞路邊民眾，接著撞進彰化銀行吉林分行，造成ATM被撞壞，就

三立採訪車恍神衝進中山彰化銀行釀10傷　駕駛稱：車速轉速無故提高

據了解，肇事駕駛表示，其從一江街左轉準備進入南京東路二段時，疑似車速無故提高，導致車輛暴衝直接衝進彰化銀行吉林分林內。初步調查，該名駕駛並未有酒駕情事、其精神狀況正常，後續也將對其進行毒駕檢驗。警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。...

三立採訪車暴衝釀10人輕重傷　銀行內部畫面曝光

台北市今（23）日發生一起重大車禍，下午3時許南京東路二段與一江街口，一輛三立新聞採訪車不明原因暴衝，撞進路口的彰化銀行內，連牆壁都被撞垮磚塊四散，車子卡在人行道與銀行之間，造成現場10人輕重傷，其中一名40歲男子與40歲女子意識不清重傷，消防局獲報已啟動大量傷患機制，派遣人車趕赴現場救援，事故原因仍待釐清。

影/南投小貨車疑「方向盤卡死」失控墜百米山谷　搶命畫面曝

南投縣仁愛鄉力行村投89線17K處霧社往翠巒路段，23日上午11時許發生小貨車翻落山谷事件，疑因方向盤出現機械故障導致卡死釀禍，搜救人員與熱心民眾協助車上駕駛與乘客2人脫困並送醫治療。

長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆

與美國回不去了！格陵蘭危機驚醒歐盟　峰會宣示走自己的路

經典台劇《犀利人妻》的台詞「回不去了」，如今看來正是歐洲對美國的最新心情寫照。Politico歐洲版在23日報導，美國總統川普的格陵蘭震撼，促使歐盟展現前所未有的大團結，在峰會當中堅定表態要告別美國領導，改走自己的路。

過年大掃除「家裡閒置的充電線怎麼丟？」台電解答了

新年將至，許多民眾會利用時間大掃除，不過家中閒置已久的充電線該丟一般垃圾還是資源回收，也讓大票民眾十分煩惱，對此台電呼籲，老舊破損或很久沒用的充電線、延長線，均屬可資源回收物品，民眾千萬別丟錯了。

好市多開賣草莓大福！1顆33元秒殺　老饕讚：比排隊名店好吃

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富，是不少民眾購物的好去處。近日，一名網友分享，好市多跟上草莓季，開賣日式草莓大福，一盒12顆售價399元，平均一顆僅33元，甜而不膩的口感讓她忍不住直呼「真的超好吃！」貼文曝光後，吸引不少網友熱烈討論。

北市南京東路三立採訪車撞進銀行　10人輕重傷

台北市今（23）日發生一起重大車禍，下午3時許南京東路二段與一江街口，一輛三立新聞採訪車不明原因暴衝，撞進路口的彰化銀行內，現場至少10人受傷，消防局獲報已派遣大批人車趕赴現場救援，事故原因仍待釐清。

國民黨台中黨部圍牆遭汽車撞破 三人受傷送醫

位於台中市西屯區的中國國民黨台中市黨部後門停車場，大門圍牆今天遭一輛自小客車撞倒，磚頭散落一地。由於緊鄰台中市都市發展局都市修復工程科，包括一名都發局員工等三人送醫。肇事原因待釐清。

快訊／三立採訪車衝進中山彰化銀行　釀10傷急搶救

警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。

安徽街頭現「金童玉女」AI交警 網驚：半夜遇見會嚇死

隨著人工智慧與機器人技術加速落地，機器人正逐步走入公共治理場域，交通執勤成為最新應用場景之一。近日，浙江杭州與安徽蕪湖相...

全國最大包！彰化市豪撒1.9億發春節敬老金　3.1萬長者每人「嗨領6千」

全國多個縣市在春節前夕發放敬老禮金，其中以彰化市每人發送6000元，金額居全國之冠。今(23)日上午彰化市公所舉辦記者會，宣布今年將延續已連續推行28年的暖心政策，落實敬老尊賢的傳統美德，預估將有3萬1911位長者受惠，總發放金額高達1億9146萬6000元。

