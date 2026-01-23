中央社

賴總統接見美參議員加勒戈等一行（3） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

總統賴清德（右）23日下午在總統府接見2026年首名訪台的美國國會議員加勒戈（Ruben Gallego）（左），雙方就台美經貿與安全關係及區域情勢等重要議題交換意見。

中央社記者翁睿坤攝 115年1月23日

賴總統接見美參議員加勒戈等一行（3） 總統賴清德（右）23日下午在總統府接見2026年首名 訪台的美國國會議員加勒戈（Ruben Gallego） （左），雙方就台美經貿與安全關係及區域情勢等重 要議題交換意見。 中央社記者翁睿坤攝 115年1月23日
賴總統接見美參議員加勒戈等一行（3） 總統賴清德（右）23日下午在總統府接見2026年首名 訪台的美國國會議員加勒戈（Ruben Gallego） （左），雙方就台美經貿與安全關係及區域情勢等重 要議題交換意見。 中央社記者翁睿坤攝 115年1月23日

其他人也在看

谷立言喊自由不是免費　黃國昌這句話反問

谷立言喊自由不是免費　黃國昌這句話反問

[NOWnews今日新聞]1.25兆元國防特別預算條例卡關，民眾黨立院黨團最快下週提出黨團版本國防特別預算條例。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨日出席國防智庫國防安全研究院座談，他意有所指...

今日新聞NOWNEWS ・ 48 分鐘前193則留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了

2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！

民視 ・ 6 小時前31則留言
快訊／美國要動手？川普突襲式宣布：大批美軍艦艇駛往伊朗

快訊／美國要動手？川普突襲式宣布：大批美軍艦艇駛往伊朗

美國總統川普22日表示，「大規模艦隊」正駛向伊朗。川普在搭乘空軍一號自瑞士達沃斯返回華府途中，告訴記者，美方在伊朗附近部署了大批海軍力量。他稱：「你知道的，我們有許多船開往那個方向，就為了以防萬一。」

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前128則留言
陳亭妃被下馬威！他直呼：連裝都不想裝

陳亭妃被下馬威！他直呼：連裝都不想裝

[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，資深媒體人謝寒冰認為，這樣的情形顯示...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前74則留言
名家論壇》黃創夏／鄭麗君可能改變2026選舉

名家論壇》黃創夏／鄭麗君可能改變2026選舉

[NOWnews今日新聞]20多年前，我曾經參與《商業週刊》的「一個台灣，兩個世界」封面專題，想不到20多年過去之後，台灣的「兩個世界」亂象越演越烈，不但是在經濟層面上越發兩極，在政治上，更是板塊對撞...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前183則留言
台南綠營整合卡關？陳亭妃拒簽協議：不幫藍營站台是底線

台南綠營整合卡關？陳亭妃拒簽協議：不幫藍營站台是底線

民進黨立委陳亭妃在贏得台南市長初選後，於20日前往拜會台南市議會議長邱莉莉，但會中並未簽署由「挺憲派」議員所提出的三點協議保證。面對黨內不同陣營施加的壓力，陳亭妃21日公開強調，未來正副議長選舉絕對會提名民進黨籍候選人，至於議員選舉的輔選界線，她明確承諾「不會幫國民黨站台」。

中天新聞網 ・ 1 天前31則留言
就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論　媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客

就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論　媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客

即時中心／綜合報導中央政府今年度總預算持續遭藍白卡關，至今無法付委審查，行政院長卓榮泰昨（21）日下戰帖要求與立院直接辯論；在野陣營立即接招，國民黨團要求舉辦3場電視公開辯論，民眾黨主席黃國昌甚至要求總統賴清德出來跟他辯論。對此，媒體人詹凌瑀直批黃國昌是「垂死掙扎的過氣政客」，只能靠咆哮來掩飾心虛的政客，憑什麼要求國家元首配合你的作秀演出？「這不叫辯論，這叫標準的政治碰瓷。」

民視 ・ 1 天前219則留言
鄭麗文一錘定音「七三制」！藍營新竹縣長初選火花四射　莫忘分裂曾讓縣長寶座拱手讓人

鄭麗文一錘定音「七三制」！藍營新竹縣長初選火花四射　莫忘分裂曾讓縣長寶座拱手讓人

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導寒流來襲，國民黨新竹縣長初選卻持續升溫、戰火不歇。隨著新竹縣長楊文科任期將屆，現任副縣長陳見賢，以及曾退黨、再度回...

FTNN新聞網 ・ 1 天前52則留言
陳亭妃實力強！郭正亮揭謝龍介「勝選關鍵」

陳亭妃實力強！郭正亮揭謝龍介「勝選關鍵」

[NOWnews今日新聞]民進黨中執會21日正式提名陳亭妃參選台南市長。而前一天台南市議員要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。綠營台南派系之爭是否對逐台南市長的國民黨立委謝龍介有...

今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前20則留言
川普和北約談妥格陵蘭議題　傳「割地建軍事基地」被提及

川普和北約談妥格陵蘭議題　傳「割地建軍事基地」被提及

美國總統川普已收回他先前威脅對八個歐洲國家加徵大規模關稅的說法，並稱自己和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，已就格陵蘭的議題達成未來協議架構；然而有媒體報導，這潛在的協議內容，有可能是在格陵蘭割出一塊土地讓美軍建軍事基地。

中天新聞網 ・ 1 天前35則留言
1.25兆國防預算卡關　藍：美方應跟賴清德說

1.25兆國防預算卡關　藍：美方應跟賴清德說

[NOWnews今日新聞]總統賴清德宣布提出1.25兆元的國防特別預算，行政院也將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送立院審議，不過遭藍白封殺，迄今無法付委審查。美國在台協會處長谷立言22日...

今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前13則留言
3大咖觀禮！賴清德替陳亭妃掛背帶喊凍蒜

3大咖觀禮！賴清德替陳亭妃掛背帶喊凍蒜

[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會今（21）日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，眾人齊喊「凍蒜」口號。賴清...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前37則留言
破冰訊號？中方發布「來台旅遊規範」引關注 觀光署：儘速透過兩小會協商

破冰訊號？中方發布「來台旅遊規範」引關注 觀光署：儘速透過兩小會協商

[Newtalk新聞] 兩岸觀光未解，雙方都沒有解封禁團令，不過中國文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，詳細規範陸客來台的消費機制等方向，讓外界認為兩岸觀光開放露出曙光。對此，交通部觀光署指出，若中國有善意恢復兩岸旅遊，可儘速透過小兩會進行觀光議題協商。 目前台灣仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸客來台也持續卡關。不過中國文旅部先在去年1月17日率先宣布恢復上海、福建旅客來台團體旅遊後，20日再發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等規範，並涵蓋保險、成團人數、退費日期及爭議解決機制，被視為兩岸觀光開放露出曙光。 對此，觀光署指出，依據中國文旅部公布的資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故針對2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境内旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。 為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。我方台旅會已於去年2月聯繫

新頭殼 ・ 22 小時前6則留言
藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了　李慧芝：「這地方」可當平台

藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了　李慧芝：「這地方」可當平台

即時中心／高睿鴻報導因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案不斷被擋，連同國防特別預算條例，前後慘遭8度封殺；故外界擔憂，若國民黨、民眾黨執意繼續阻撓，許多攸關民生及社福的財源供應，恐怕都將陸續斷炊。而為化解尷尬窘境，在野陣營竟突發奇想，打算「點菜式」選擇性先審查TPASS、治水等民生相關的特定預算；但閣揆卓榮泰強烈反對，並喊話願與立委辯論。對此，行政院發言人李慧芝也進一步說明情況。藍白遲遲不審總預算，但為緩解沸騰的民意，就選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，包括國家藥物韌性整備、部分生育給付差額補助、地方道路、治水、TPASS等項目先行動支。不過，這種「點菜式」做法也挨批「土皇帝」，哪裡有沸騰的民怨，就放行該項目「賞飯吃」。因此，卓榮泰昨（21）天表態，反對選擇式的審預算，畢竟這是行政院整年度、整體性的施政計畫，不應被延宕、被分割、被分裂。他甚至進一步要求，希望能對3兆350億、整年度的中央政府總預算，與立法院進行「直接的辯論」。不料，在野黨聽聞此訊後，紛紛「歪樓」，先是民眾黨主席黃國昌回應，要與卓在「公開的平台」舉行大選模式的辯論，並由電視新聞台轉播；國民黨更是進一步要求，要辦「三長對三長」電視辯論，由黨團總召傅崐萁對決閣揆卓榮泰、書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君、副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵，堪稱捉對廝殺。對此，政院昨天就回應，倘若藍白願意推進付委程序、開始審議總預算，就能請卓榮泰赴國會報告、說明，院長也當然要與所有委員辯論。而李慧芝今（22）天則在院會後的記者會強調，「國會就是最大的政策辯論平台」，如今立法院不審預算已經第147天，也實在不能理解，為何在野黨不願按照往年一樣，直接在國會辯論總預算？且事實上，她還補充說，「我們在立法院辯論預算，也不會只有3場、也不會只有黨團幹部能上場；每位委員都可對每筆預算，與行政團隊展開辯論」。因此李慧芝呼籲，在野黨立委完全不需捨近求遠，只要明天在立法院正式將總預算付委，最快下週就能有所謂的辯論攻防。行政院發言人李慧芝（中）。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了　李慧芝：「這地方」可當平台 更多民視新聞報導邱臣遠遭控涉性騷　高虹安：將成立外聘釐清小組調查美國不會放棄台灣！前國防部官員掛保證：中共想打？沒那麼簡單世局動盪「台灣仍屹立不搖」！賴清德曝經濟新局已開：絕不能走回路

民視影音 ・ 1 天前9則留言
澤倫斯基抨擊歐盟　點名「台灣零件」現身俄軍武器｜#鏡新聞

澤倫斯基抨擊歐盟　點名「台灣零件」現身俄軍武器｜#鏡新聞

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上砲火全開，批評歐盟缺乏「政治決心」對抗俄羅斯總統普丁，直言歐洲看起來像迷失了方向，內部一點也不團結。同時也質疑國際社會對俄羅斯的制裁存在漏洞，點名歐洲、美國還有台灣的電子零件流向俄國，讓俄羅斯得以延續戰爭。

鏡新聞 ・ 2 小時前1則留言
新冠、流感疫苗「北市捷運站隨到隨打」

新冠、流感疫苗「北市捷運站隨到隨打」

[NOWnews今日新聞]疾管署公布，截至今年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.3萬人次...

今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前發表留言
華府決策人士密訪藍營高層後心寒 認他們為「台灣安全的敵人」

華府決策人士密訪藍營高層後心寒 認他們為「台灣安全的敵人」

政府編列8年期上限暫匡1.25兆元的國防特別預算，目前該「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」仍在立法院數度遭在野黨聯手杯葛，不願付委進入實質審查，引發國際盟友高度關切。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇驚爆，近期有來自華府、具備「情報與決策權」的重要人士密訪台灣，在與國民黨高層接觸後，

自由時報 ・ 2 小時前6則留言
青鳥女神砲轟台北選民自以為是　滿志剛：沒票投綠營就鄙視選民

青鳥女神砲轟台北選民自以為是　滿志剛：沒票投綠營就鄙視選民

滿志剛表示，綠營傳出要讓鄭麗君代表參選台北市長，結果青鳥側翼林智群馬上出來羞辱台北市民，說「台北市配不上一流的市長、選民未必看得懂人才」。是怎樣？還沒選就先覺得鄭麗君輸，所以乾脆先用羞辱選民的方式幫民進黨的炮灰打預防針嗎？滿志剛直指，放眼過去，民進黨的傲...

CTWANT ・ 2 小時前發表留言
總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日 藍委盼讓政治回到正軌

總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日 藍委盼讓政治回到正軌

針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（22日）繼續召開審查會，賴總統不列席，改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。昨日朝野立委壁壘分明、言詞交鋒。國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。民進黨立委陳培瑜則說，彈劾案無正當性，只是為了羞辱賴總統。

Yahoo即時新聞 ・ 1 天前127則留言
AIT處長谷立言喊「自由不是免費」 總統府籲藍白快審預算別再內耗

AIT處長谷立言喊「自由不是免費」 總統府籲藍白快審預算別再內耗

[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）處長谷立言22日在國防安全研究院「強化國防投資與國家整體發展」座談發表演說時表示，自由不是免費（freedom is not free），美國只能在朋友們自主的程度內提供協助。對於總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，依舊被藍白陣營卡關一事，總統府呼籲立法院把握時間讓國防特別條例能審查、儘速讓總預算付委。 谷立言提到，自由不是免費。美國只能在朋友自助的程度內提供協助，在共享自由利益與共同分擔維護自由責任的重要性上，沒有任何地方比世界這個區域更為重要。正如美國總統川普（Donald Trump）的《國家安全戰略》（NSS）所闡述，美國致力於維持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方拒止侵略，而該戰略也強調，美國不能也不應獨自承擔這一重擔。 對此，總統府發言人郭雅慧晚間被問及此事以及對於國防特別預算依舊卡關的態度時回應，非常感謝谷立言對於強化台灣自我防衛能力的關心，當然應該說，在大家面對區域安全情勢下，各國不分朝野都在共同努力強化自我防衛能力，台灣位於第一島鏈自然應該要負起責任。 國民黨立法院黨團、與民眾黨立法院黨團20日在立法院程序委員會再度封

新頭殼 ・ 7 小時前18則留言