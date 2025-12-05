中央社

賴總統接見美國外交政策全國委員會訪團（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

總統賴清德（前右）5日在總統府接見美國外交政策全國委員會訪團，歡迎會長艾略特（Susan M. Elliott）（前左）率團來台訪問。

中央社記者張皓安攝 114年12月5日

賴總統接見美國外交政策全國委員會訪團（1） 總統賴清德（前右）5日在總統府接見美國外交政策 全國委員會訪團，歡迎會長艾略特（Susan M. Elliott） （前左）率團來台訪問。 中央社記者張皓安攝 114年12月5日
賴總統接見美國外交政策全國委員會訪團（1） 總統賴清德（前右）5日在總統府接見美國外交政策 全國委員會訪團，歡迎會長艾略特（Susan M. Elliott） （前左）率團來台訪問。 中央社記者張皓安攝 114年12月5日

其他人也在看

看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣

看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣

2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。

中時新聞網 ・ 4 小時前86
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理　衛生局找嘸人送辦

全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理　衛生局找嘸人送辦

羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前469
國台辦批美國干涉中國內政　外交部霸氣反嗆

國台辦批美國干涉中國內政　外交部霸氣反嗆

[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前65
中國GDP僅4%　賴清德：台灣願意伸出援手協助

中國GDP僅4%　賴清德：台灣願意伸出援手協助

中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助

EBC東森新聞 ・ 1 天前598
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」　柯志恩就贏

高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」　柯志恩就贏

針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。

中天新聞網 ・ 4 小時前59
陸日緊張逼出聯合利劍-C？　吳子嘉：現在情況真的非常緊張

陸日緊張逼出聯合利劍-C？　吳子嘉：現在情況真的非常緊張

日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。

中天新聞網 ・ 1 天前103
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈　陳亭妃忠誠度成台南選戰變數

李全教議長賄選案藏綠營未爆彈　陳亭妃忠誠度成台南選戰變數

2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...

CTWANT ・ 1 天前53
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」　懲處最高至副局長！

鯛魚排烏龍求償將依「國賠」　懲處最高至副局長！

高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。

中天新聞網 ・ 2 小時前11
高市重申對台立場不變　 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好

高市重申對台立場不變　 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好

日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。

鏡新聞 ・ 1 天前31
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯

停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯

停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯

EBC東森新聞 ・ 4 小時前22
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸

不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸

[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前160
普丁強硬表態拒妥協　要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回

普丁強硬表態拒妥協　要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回

普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...

CTWANT ・ 6 小時前17
國旅補助元旦起實施　平日住2晚最高領2千

國旅補助元旦起實施　平日住2晚最高領2千

民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)

卡優新聞網 ・ 9 小時前3
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠

美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠

即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？

民視 ・ 1 天前78
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？

【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？

前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...

聯合新聞網 ・ 7 小時前9
網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 民進黨：帶風向恐嚇台灣人民

網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 民進黨：帶風向恐嚇台灣人民

[Newtalk新聞] 媒體指日本首相高市早苗稱「台灣是中國的一部份」，民進黨發言人吳崢今（4）日為此批評，中方以及網軍想要帶風向恐嚇台灣人民，但高市首相是指「日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重」，同時，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力。 民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會。媒體詢問，如何看高市早苗在中國的威嚇下，在參議院上說「台灣是中國的一部份，中華人民共和國是唯一合法政府」；以及醫師蘇一峰稱台灣政府的臉丟大了。 吳崢受訪表示，謝謝《中評社》的提問，但問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆，日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重。他說，媒體或網路上KOL帶風向稱高市首相支持台灣是中國一部分，但高市首相原話是理解也尊重，白話文就是「我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」。 吳崢指出，中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得自己被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心。他說，高市早苗日前詢答時

新頭殼 ・ 1 天前發起對話
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站　日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本

王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站　日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本

據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...

CTWANT ・ 1 天前11
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相

全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相

高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前912
川普簽署「台灣保證實施法案」 港媒示警：台獨催命符

川普簽署「台灣保證實施法案」 港媒示警：台獨催命符

美國總統川普2日宣布，已簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視、更新、改善與台灣往來相關規範的法案正式生效，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。外界解讀，此舉可能為美台間更高級別的官方交流鋪平道路，但將觸碰中國大陸紅線，招來反制。

中時新聞網 ・ 1 天前4
高市早苗稱日本「立場沒變」仍沒用? 北京怒批 : 敷衍搪塞 絕不接受

高市早苗稱日本「立場沒變」仍沒用? 北京怒批 : 敷衍搪塞 絕不接受

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗昨 ( 3 ) 日在參議院全體會議上援引 1972 年《中日聯合聲明》，表示「理解和尊重」。在今 ( 4 ) 日的中國外交部例行記者會中，有記者提問稱，有媒體認為日方是承認中國政府關於「台灣是中國領土不可分割的一部分」的立場。中方對此有何評論？ 對此，中國外交部發言人林劍指出，據核實，有關報導不準確。高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如 1972 年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。 「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍表示，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。 中國外交部發言人林劍。 圖 : 翻攝自北京日報 「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如 1972 年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申 1972 年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社

新頭殼 ・ 21 小時前2