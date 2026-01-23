賴總統接見美國聯邦參議員 重申臺灣捍衛和平決心

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（23）日接見美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）訪問團，感謝其長期於美國國會支持臺灣。賴總統指出，臺灣是印太和平穩定的樞紐，面對威權國家的威脅，將持續提升自我防衛能力，在經貿及高科技產業等領域深化臺美合作，共同維護區域和平與繁榮。

賴總統今日在國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、美國在臺協會臺北辦事處處長谷立言陪同下，接見美國聯邦參議員訪問團。賴總統表示，蓋耶哥參議員曾在2018年擔任聯邦眾議員時首次造訪臺灣；在就任聯邦參議員後，以新的身分再度來訪，持續展現對臺灣的關心與支持；也感謝其在眾議員任內擔任眾院軍事委員會成員，長期關注國際安全與印太情勢，多次在「國防授權法案」推動友臺條文的行動。

廣告 廣告

賴總統提到，臺灣是世界的臺灣，是印太和平穩定的樞紐，更是國際社會負責任的一員，愛好和平、也有決心堅定維護現狀。近期中國持續增加在臺海周邊以及區域內的軍事行動，搭配經濟、軍事、外交脅迫，以及認知作戰、法律戰等各種手段提高對臺壓力，同時引發區域內其他國家的不安，這並非一個負責任大國應有的作為。

賴總統進一步指出，面對威權國家的威脅，臺灣不斷提升自我防衛能力，確保區域和平穩定，因為深知臺灣必須展現自我防衛的決心，才能獲得其他國家協助。因此去年提出400億美元國防特別預算案，預計分8年落實，要擴大投資臺灣國防產業，發展尖端科技，加速打造「臺灣之盾」。賴總統強調，臺灣將持續以謹慎、冷靜且負責任的態度，捍衛自由民主生活方式，也期盼國際社會不要讓中國任意劃設紅線，破壞區域和平穩定。

賴總統說，在經濟方面，臺灣與美國已完成對等關稅談判，感謝谷立言處長的協助，雙邊也簽署投資備忘錄，相信未來臺美之間高科技產業合作將更加密切。尤其蓋耶哥參議員來自亞利桑納州，最近臺北到鳳凰城的直飛航線已經正式啟航，此次來訪就是搭乘這條直飛航線。另外，台積電前往亞利桑納州投資，也是臺美產業合作代表性成果，可預見在大鳳凰城地區將有更多半導體的生產與研發設施，亦將持續深化臺美關係。

賴總統也期盼蓋耶哥參議員可以協助推動美國國會儘速審議通過「解決臺美雙重課稅法案」，為臺美經貿夥伴關係創造雙贏。

賴總統致詞時表示，臺灣會持續提升自我防衛能力，並在經貿及高科技產業等領域深化臺美合作，共同維護區域和平與繁榮。（總統府提供）

賴總統今日接見美國聯邦參議員蓋耶哥訪問團，感謝其對臺灣長期的關心與支持。（總統府提供）