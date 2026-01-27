賴總統接見美國退伍軍人協會總會長 盼持續深化合作

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統賴清德今天接見美國退伍軍人協會總會長希普利（Paul Shipley）時表示，近來美國政府和國會完成「台灣保證落實法案」的立法，為台美關係的穩健發展提供重要支持，期盼未來持續深化合作，共同提升退伍軍人照顧與服務品質。

總統府晚間發布新聞稿轉述，賴總統致詞時表示，這次希普利訪台，充分展現對台美合作及退伍軍人事務的高度重視，也恭喜希普利於去年8月在該協會全國年會當選為最年輕的全國總會長，這不僅象徵世代傳承，也展現協會持續向前、與時俱進的活力和動能。

廣告 廣告

賴總統指出，美國退伍軍人協會長期在美國公共事務及社會對話中扮演舉足輕重角色，多年來除了積極為退伍軍人權益發聲，更持續促進台美交流。

總統說，特別是每年邀請輔導會出席年會，並在會中通過支持中華民國的決議文；提出讓台美關係更加堅實的決議文，協助台灣強化自我防衛能力，支持台灣的國際參與，這些具體作為都讓雙邊退伍軍人事務交流更加穩固，讓台美情誼更加深厚。

賴總統談到，透過雙邊交流可以看到美國退伍軍人協會以制度化方式提供完善照顧與服務；而在台灣，輔導會致力精進各項政策與措施，確保每一名榮民都能擁有安定且有尊嚴的生活。期待在希普利支持之下，雙方繼續分享更多經驗，為退伍軍人帶來更多、更好的照顧。

總統並感謝美國政府和國會，近來完成「台灣保證落實法案」的立法，為台美關係的穩健發展提供重要支持。他並表示，未來台灣會和美國以及理念相近的民主夥伴，共同深化合作，為維持區域和平穩定及全球秩序貢獻更多力量。

希普利致詞表示，自1991年以來，美國退伍軍人協會的總會長多次造訪台灣，展現對台灣的支持，且協會在每年全國年會上，也一再重申對台灣的支持。

希普利說，美國退伍軍人協會將持續支持台美之間的關係穩健發展，尤其在退伍軍人事務政策方面，鼓勵雙方年復一年持續推展對話。（編輯：謝佳珍）1150127