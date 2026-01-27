賴總統接見美退協總會長 盼深化合作

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德昨日接見美國退伍軍人協會總會長席普利（Paul Shipley），感謝該協會長期支持臺美交流與退伍軍人事務。賴總統表示，近來美國政府和國會完成《臺灣保證落實法案》的立法，為臺美關係的穩健發展提供重要支持，期盼未來持續深化合作，共同提升退伍軍人照顧與服務品質。

賴總統在國家安全會議秘書長吳釗燮、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發等人陪同下，接見席普利。賴總統表示，美國退伍軍人協會長期在美國公共事務及社會對話中扮演舉足輕重的角色，多年來，除了積極為退伍軍人權益發聲，更持續促進臺美交流。特別是每年邀請輔導會出席年會，並在會中通過支持中華民國的決議文；也提出讓臺美關係更加堅實的決議文，協助臺灣強化自我防衛能力，支持臺灣的國際參與，這些具體作為都讓雙邊退伍軍人事務交流更加穩固，也讓臺美情誼更加深厚。

廣告 廣告

賴總統提到，透過雙邊交流可以看到美國退伍軍人協會以制度化方式提供完善照顧與服務；我國輔導會也致力精進各項政策與措施，確保每一位榮民都能擁有安定且有尊嚴的生活。期待在席普利總會長支持之下，雙方繼續分享更多經驗，為退伍軍人帶來更多、更好的照顧。

賴總統也感謝美國政府和國會，近來完成《臺灣保證落實法案》的立法，為臺美關係的穩健發展提供重要支持。賴總統指出，未來臺灣會和美國以及理念相近的民主夥伴，共同深化合作，為維持區域和平穩定及全球秩序貢獻更多力量。

賴總統接見美國退伍軍人協會總會長席普利，期盼未來持續深化合作，共同提升退伍軍人服務。（總統府提供）