賴總統接見醫療奉獻獎得主（2） (圖)

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導農業部陳駿季部長，下午親自主持豬瘟疫情記者會，宣布現在必須和時間賽跑，因此在專家會議討論之後，決定籌組「專家疫調團」協助地方政府加速釐清疑點，只是一個星期來，台中市府的疫調說法一變再變，行政院副祕長阮昭雄就痛批地方做不來，就應該好好跟中央溝通，最怕說一個謊要用一百個謊來圓。農業部長 陳駿季：「我們中央應變中心也決定，也正式的決定就是說，我們會啟動一個所謂的專家的一個疫調團。」非洲豬瘟疫情爆發第八天，中央不等了，決定成立疫調團隊，協助台中市府執行疫調工作。指揮官農業部陳駿季部長表示，預計於11月1日前公布相關補助支持方案。（圖／民視新聞）農業部長 陳駿季：「我們調集了所有的，農業部相關的這些獸醫師專家，包括許多單位包括獸醫所，包括防檢署的署本部的人，分署的同仁，還有農科院的這些獸醫師，另外我們也邀請了，學校的這些團隊，組成疫調的一個團隊，這樣的疫調團隊，在今天下午也正式的啟動。」邀請各級學者專家，希望能盡快釐清感染源，畢竟非洲豬瘟爆發，不僅影響全國豬農生計，全台民眾也人心惶惶，不過疫情爆發至今，台中市府卻連死豬數量，都搞不清楚。行政院副秘書長 阮昭雄：「如果做不來，好好跟這個中央溝通總是好的吧，只怕他說了一個謊，要用一百個謊來圓它，就比較可惜了。」行政院副秘書長阮昭雄。（圖／Yahoo）行政院副秘書長阮昭雄怒轟，台中市府謊話連篇，因為農業局連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，說法一變再變，疑點重重，面對各界對，台中市府的質疑部長出面緩頰。農業部長 陳駿季：「這些相關的一些可能，那這不意味著說他們的信用破產，這個是完全是無關的，我們只是跟時間賽跑，我們希望說這個疫調的這個，必須釐清的地方要更快更迅速。」不過全台溫體豬禁宰禁運，時間延長，冷凍豬肉價格飆漲，部長喊話冷凍肉品業者不要藉機哄抬價格，也將派員進行稽查，此外，針對禁運、禁宰期間受影響的一級產業，農業部將於11月1日前公布相關補助方案，希望能幫豬農盡快度過這次難關。原文出處：加速圍堵豬瘟！ 中央籌組「專家疫調團」 豬農補助11/1前出爐 更多民視新聞報導屏東推未滿1歲嬰幼兒營養補助金 每月2000元燕子口堰塞湖崩解！絕美「蒂芬妮藍湖」完全消失全台開戰！警政署「環保鐵腕」查緝不法傾倒廢棄物 逾4,000萬黑金

民視影音 ・ 1 天前