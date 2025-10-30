賴總統接見醫療奉獻獎得獎人 盼落實「健康臺灣」願景

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（31）日接見醫療奉獻獎得獎人，感謝得獎人對醫療領域的無私付出與貢獻，讓臺灣邁向「健康平權」的步伐更加穩健踏實。並表示，政府今年啟動「健康臺灣深耕計畫」，創立「癌症新藥基金」，也積極推動「均衡臺灣」，讓民眾可以得到更完善的醫療與照護服務；期盼繼續攜手合作，共同落實「健康臺灣」願景。

賴總統今日下午在總統府接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」。賴總統致詞指出，他上任後在總統府成立「健康臺灣推動委員會」，集結醫界與社會各界力量共同設立目標；第一項，針對自民國74年以來臺灣的第一大死因癌症，推動積極性的防治，政府編列100億元「癌症新藥基金」，採「用多少、補多少」的方式，希望解決弱勢民眾在用藥上的問題。

賴總統說，第二項，增加篩檢預算，從去年的28億元提高至68億元，希望能早期診斷、早期治療，並且針對慢性病提出「三高防治888計畫」，希望讓三高患者，將8成病友加入照護網，讓照護網內的8成病友接受生活習慣諮詢，並讓8成病友的病情獲得控制，讓慢性病控制獲得更好成果。

賴總統進一步指出，不同年齡層、性別與區域都有不同的疾病樣態，在醫學中心、區域醫院、地區醫院或診所也會遇到不同樣態的疾病，為解決此問題，政府也推動「健康臺灣深耕計畫」，投入5年489億元，由醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所級專科醫學會依照實際需求提出計畫，政府提供經費協助，解決第一線醫療人員所面臨的問題，進一步提升民眾的健康服務。此外，政府也相當重視「均衡臺灣」及「健康平權」，就是希望不管在臺灣哪個角落，都能有機會得到妥適的醫療服務。

賴總統提到，健保制度已推行30年，對臺灣社會貢獻良多，但有些問題需要解決，政府正積極進行健保制度改革，希望讓健保永續發展，並且持續提供民眾健康最好的保護。

賴總統今日在總統府接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」。（總統府提供）

