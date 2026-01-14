賴總統接見鳳凰城市長蓋雷哥（1） (圖)

其他人也在看
挺1.25兆國防特別條例？黃國昌喊「反對決心更強烈」：民眾黨將自提版本
藍白昨日在立法院程序委員會上，第7度封殺行政院所提的1.25兆國防特別條例。甫自美返台的民眾黨主席黃國昌，今（14日）上午9時30分召開記者會，說明訪美結果。會中他痛批，行政院提出的版本僅用7個條文，就要編列1.25兆元，「從美國回來後，我反對的決心更強烈，沒有軟化，我反對民進黨的版本！民眾黨將自行提出版本」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 68
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 112
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 224
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 206
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 22
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 130
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 48
快訊／綠高雄市長初選民調出爐！賴瑞隆勝出
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。民進黨本週執行202...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 39
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 25
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 1 天前 ・ 16
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
成人公費肺炎鏈球菌疫苗 1/15起「只打1劑」
嘉義市政府衛生局指出，自115年1月15日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗施打1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20或PCV21），即具完整保護力，民眾不必再挨2針，讓接種更便利，呼籲符合資格民眾儘速安排接種，以提升免疫保護力，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的風險。市府衛生局局長廖育瑋指出，成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級接種作業自今年1月15日起，將施打1劑取代原本2劑肺炎鏈球菌疫苗(13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）各1劑)。肺炎鏈球菌疫苗公費對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類。廖育瑋說明，符合資格的民眾須依下列接種原則施打：一、從未接種過PCV13/15/20及PPV23者，可接種1劑PCV20；二、曾接種PPV23且間隔至少1年者，可接種1劑PCV20；三、曾接種PCV13/ 15且間隔至少1年者（IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8週），接種1劑PPV23(該原則待全國PPV23用罄後，則以PCV20銜接接種)；四、如已完成兩劑PCV台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
新型肺鏈疫苗明起接種 南投縣衛生局提醒：打1劑即可完整保護
國內進入肺炎鏈球菌感染症好發季節，南投縣衛生局自明天（15日）起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，僅需接種1劑，即可獲得完整保護力。自由時報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
白宮突發文「天佑美軍」 議員爆恐今晚轟炸伊朗｜#鏡新聞
川普週日表示，美國正在研究對伊朗採取的非常強硬的措施，並將做出決定，因為伊朗伊斯蘭共和國已開始越過紅線：「他們似乎開始越過我的紅線了，而且似乎有一些不應該被殺的人被殺了」。美國官員告訴路透社，說美國總統川普預計週二，討論對伊朗的制裁等各種選項，不派地面部隊，但是，共和黨議員葛蘭姆在一場募款活動上暗示，可能會在今晚(1/12)，轟炸伊朗。同一時間，白宮在社群平台PO出「川普握拳照」，寫下：天佑美軍、我們正要開始，被認為是：出兵的暗示。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
批藍白提彈劾立院淪「垃圾時間」 陳培瑜：鬧劇起點就是國會擴權
立法院今（14）日舉行第1場總統彈劾案公聽會，立法院民進黨團書記長陳培瑜發言時火力全開，痛批這場公聽會根本是「荒謬的鬧劇現場直播」。她直指藍白兩黨因為「國會擴權法案」被宣告違憲、不甘心無法將總統賴清德叫到立法院「問話」，才提出彈劾案，目的就是為了「羞辱賴總統」；她更砲轟現在的立法院是在「陪藍白立委作自由時報 ・ 6 小時前 ・ 9
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
揭穿政治承諾的謊言
近日台灣社會接連爆出多起政府施政不力的爭議，從F-16戰機缺乏基本的防撞地系統和防寒衣配備，到少子化辦公室根本不存在，再到地方政府推動免費營養午餐卻遭中央打槍。這些事件看似獨立，實則反映出一個共同現象：政治人物擅長開支票，卻不擅長兌現承諾。當民眾滿懷期待打開那些標榜政績的櫃子，才發現裡頭空空如也。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
徐欣瑩嗆陳見賢先辭主委！發言人：前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委
國民黨新竹縣長人選2強選一，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩互不相讓，2度協商都沒有共識，國民黨預計將採「73制」的初選機制推出人選，會後雙方甚至在臉書隔空喊話。徐欣瑩認為，陳見賢身兼黨部主委，可以運用的資源多，難脫「球員兼裁判」之嫌，要求陳見賢先辭主委一職。對此，陳見賢辦公室反嗆「前民國黨主席不用急著拔掉國民黨主委。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言