賴總統接見鳳凰城市長蓋雷哥（1） (圖)

嘉義市政府衛生局指出，自115年1月15日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗施打1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20或PCV21），即具完整保護力，民眾不必再挨2針，讓接種更便利，呼籲符合資格民眾儘速安排接種，以提升免疫保護力，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的風險。市府衛生局局長廖育瑋指出，成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級接種作業自今年1月15日起，將施打1劑取代原本2劑肺炎鏈球菌疫苗(13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）各1劑)。肺炎鏈球菌疫苗公費對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類。廖育瑋說明，符合資格的民眾須依下列接種原則施打：一、從未接種過PCV13/15/20及PPV23者，可接種1劑PCV20；二、曾接種PPV23且間隔至少1年者，可接種1劑PCV20；三、曾接種PCV13/ 15且間隔至少1年者（IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8週），接種1劑PPV23(該原則待全國PPV23用罄後，則以PCV20銜接接種)；四、如已完成兩劑PCV

台灣好新聞 ・ 1 天前