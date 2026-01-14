中央社

賴總統接見鳳凰城市長蓋雷哥（3） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）（左）率團訪台，14日與訪團成員赴總統府晉見總統賴清德（右），並應邀致詞。

中央社記者郭日曉攝 115年1月14日

賴總統接見鳳凰城市長蓋雷哥（3） 美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego） （左）率團訪台，14日與訪團成員赴總統府晉見總統 賴清德（右），並應邀致詞。 中央社記者郭日曉攝 115年1月14日
賴總統接見鳳凰城市長蓋雷哥（3） 美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego） （左）率團訪台，14日與訪團成員赴總統府晉見總統 賴清德（右），並應邀致詞。 中央社記者郭日曉攝 115年1月14日

其他人也在看

黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來

黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來

黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來

EBC東森新聞 ・ 8 小時前382
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅　「最大爐主」中國發聲了

即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅　「最大爐主」中國發聲了

美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前112
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府

黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府

2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......

風傳媒 ・ 1 天前224
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比　林冠任：和1.25兆差很大

美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比　林冠任：和1.25兆差很大

規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......

風傳媒 ・ 3 小時前22
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩

賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩

[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前130
柯志恩喊決戰新潮流　吳子嘉認：不開戰就等死！

柯志恩喊決戰新潮流　吳子嘉認：不開戰就等死！

民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。

中天新聞網 ・ 9 小時前48
快訊／綠高雄市長初選民調出爐！賴瑞隆勝出

快訊／綠高雄市長初選民調出爐！賴瑞隆勝出

[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。民進黨本週執行202...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前39
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重

賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重

民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前25
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出

快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出

2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前14
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈

民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈

藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。

自由時報 ・ 6 小時前22
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案

藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案

即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出　林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長　柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出　陳其邁喊話：團結整合迎接大選

民視影音 ・ 1 天前16
黃國昌結束訪美！　驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購

黃國昌結束訪美！　驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購

民眾黨主席黃國昌結束72小時旋風式赴美行程，今天（14日）清晨返抵國門，上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會，透露1.25兆特別預算其實「並非全都是對美軍購」；也證實對美關稅談判基本上已經談妥，但

中廣新聞網 ・ 6 小時前3
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬

川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬

川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前3
成人公費肺炎鏈球菌疫苗　1/15起「只打1劑」

成人公費肺炎鏈球菌疫苗　1/15起「只打1劑」

嘉義市政府衛生局指出，自115年1月15日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗施打1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20或PCV21），即具完整保護力，民眾不必再挨2針，讓接種更便利，呼籲符合資格民眾儘速安排接種，以提升免疫保護力，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的風險。市府衛生局局長廖育瑋指出，成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級接種作業自今年1月15日起，將施打1劑取代原本2劑肺炎鏈球菌疫苗(13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）各1劑)。肺炎鏈球菌疫苗公費對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類。廖育瑋說明，符合資格的民眾須依下列接種原則施打：一、從未接種過PCV13/15/20及PPV23者，可接種1劑PCV20；二、曾接種PPV23且間隔至少1年者，可接種1劑PCV20；三、曾接種PCV13/ 15且間隔至少1年者（IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8週），接種1劑PPV23(該原則待全國PPV23用罄後，則以PCV20銜接接種)；四、如已完成兩劑PCV

台灣好新聞 ・ 1 天前發表留言
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局　「德意志」成關鍵

賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局　「德意志」成關鍵

備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前14

新型肺鏈疫苗明起接種 南投縣衛生局提醒：打1劑即可完整保護

國內進入肺炎鏈球菌感染症好發季節，南投縣衛生局自明天（15日）起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，僅需接種1劑，即可獲得完整保護力。

自由時報 ・ 11 小時前發表留言
白宮突發文「天佑美軍」　議員爆恐今晚轟炸伊朗｜#鏡新聞

白宮突發文「天佑美軍」　議員爆恐今晚轟炸伊朗｜#鏡新聞

川普週日表示，美國正在研究對伊朗採取的非常強硬的措施，並將做出決定，因為伊朗伊斯蘭共和國已開始越過紅線：「他們似乎開始越過我的紅線了，而且似乎有一些不應該被殺的人被殺了」。美國官員告訴路透社，說美國總統川普預計週二，討論對伊朗的制裁等各種選項，不派地面部隊，但是，共和黨議員葛蘭姆在一場募款活動上暗示，可能會在今晚(1/12)，轟炸伊朗。同一時間，白宮在社群平台PO出「川普握拳照」，寫下：天佑美軍、我們正要開始，被認為是：出兵的暗示。

鏡新聞 ・ 1 天前發表留言
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨

力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨

[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前19
影／尹錫悅遭求處死刑！　藍委轟民進黨也想戒嚴、賴清德破壞憲政

影／尹錫悅遭求處死刑！　藍委轟民進黨也想戒嚴、賴清德破壞憲政

南韓前總統尹錫悅涉內亂首謀罪，違反憲法遭求處死刑，立委葉元之今天（14日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，民進黨骨子裡藏著戒嚴的思維，應該要警惕，而賴清德最近的作為，跟毀憲亂政差不多。

中廣新聞網 ・ 8 小時前7
揭穿政治承諾的謊言

揭穿政治承諾的謊言

近日台灣社會接連爆出多起政府施政不力的爭議，從F-16戰機缺乏基本的防撞地系統和防寒衣配備，到少子化辦公室根本不存在，再到地方政府推動免費營養午餐卻遭中央打槍。這些事件看似獨立，實則反映出一個共同現象：政治人物擅長開支票，卻不擅長兌現承諾。當民眾滿懷期待打開那些標榜政績的櫃子，才發現裡頭空空如也。

中時新聞網 ・ 1 天前3