賴總統接見鳳凰城市長 盼台美盡早簽「免雙重課稅」協定

賴清德總統昨接見美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌訪問團時表示，台積電前往亞利桑那州投資，是台美交流最具代表性的成果，也是台美攜手合作最重要的象徵。他也說，美國近年已成為台灣最大的海外直接投資地點，期盼雙方盡早完成簽署避免雙重課稅協定，幫助台積電等業者在美國長期深耕。

賴總統昨表示，台灣和美國除了共享民主、自由等普世價值，也在科技、經貿與人才培育等關鍵領域，逐步建立深厚而穩健的情誼。特別是近年來美國已成為台灣最大的海外直接投資地，占整體對外投資超過百分之四十；台灣也成為美國重要的貿易及供應鏈夥伴。

賴總統說，其中，台積電前往亞利桑那州投資，正是台美交流最具代表性的成果之一，這不只是單一企業的市場布局，也是台美攜手合作，台灣產業布局全球，打造高科技及半導體產業版圖最重要的象徵。

賴總統指出，面對人工智慧時代加速來臨，美國總統川普有意積極推動美國再工業化，以及打造美國成為人工智慧世界中心；台灣有意願也有能力，以自身完整的半導體及高科技產業生態系，結合美國強大的創新動能與市場規模，共同深化產業鏈結，攜手打造可信任的「非紅供應鏈」，讓台美之間的經貿合作、產業安全更加穩固緊密。

賴總統強調，期待在訪賓的支持與努力下，台美雙方能早日完成簽署「避免雙重課稅協定」，不僅有助於台積電與其供應鏈廠商在美國長期深耕，也將為亞利桑那州與鳳凰城創造更多高薪工作與產業聚落成長的動能。

蓋蕾歌自二○一九年以來第三度訪台，她說，「台積電的成功就是鳳凰城的成功」。

