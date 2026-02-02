中央社

賴總統接見APICTA獲獎代表隊（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

總統賴清德（右）2日在總統府接見亞太資通訊科技聯盟大賽APICTA Awards 2025獲獎代表隊，和APICTA執行委員王定愷（中）等人握手致意。

中央社記者鄭清元攝 115年2月2日

賴總統接見APICTA獲獎代表隊（1） 總統賴清德（右）2日在總統府接見亞太資通訊科技 聯盟大賽APICTA Awards 2025獲獎代表隊，和APICTA 執行委員王定愷（中）等人握手致意。 中央社記者鄭清元攝 115年2月2日

