賴總統接見APICTA獲獎代表隊（3） (圖)

總統賴清德（圖）2日在總統府接見亞太資通訊科技聯盟大賽APICTA Awards 2025獲獎代表隊，賴總統致詞時也承諾，政府會持續做大家夢想路上最堅實的後盾，支持每一位參賽者。

中央社記者鄭清元攝 115年2月2日

