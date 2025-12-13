賴總統推薦「陸配」麵店！藍批「人後下毒手」再諷「搶選票」

忙於國政的總統賴清德，來到陸配開的麵店。（圖／翻攝自賴清德Youtube）





在野黨先前不滿執政黨對陸配態度，包含有陸配因言論而遭驅逐出境、因國籍問題而被解除公職。值得關注的是，總統賴清德今（13）日公布新影片，只見他直接到陸配經營的麵館用餐，片中的老闆娘甚至喊出「有愛的政府才讓自己好命」。對此，藍營痛批，這一切都是政治操作、選票考量。

陸配老闆娘郭明華vs.總統賴清德：「這一碗雞蛋麵就是包公的能量加持，（包公辦案也是不眠不休）。」

忙於國政的總統賴清德，來到陸配開的麵店吃一套養生餐，不只全都吃光光，還想在府內開會時叫外送買來吃。讓總統吃得心情很好的就是這碗私房麵，不過或許讓他更開心的還有這些話。

廣告 廣告

陸配老闆娘郭明華vs.總統賴清德：「子孫萬代都在這裡，這更是我的家，你們有愛的政府，才讓我好命的，副總統那時是偶像耶，（哇，謝謝，感謝你喔）。」

牆上掛著賴總統當副總統時期的照片，寫著「政府有愛」，眼前老闆娘的一言一行，讓總統眼裡看見愛。

陸配老闆娘郭明華：「他說他是在電視上看到的，我有點不敢相信，我這種小店總統都來了，我以為他會很失望，但是他吃得很開心。」

只是先前從亞亞案因「武統言論」遭驅逐出境，到後續小微、恩綺、錢麗案，似乎難逃「妻離子散」處境。再加上近期陸配遭內政部引用國籍法，解除議員、村長等職務，種種事件對陸配權益影響深遠。

陸配老闆娘郭明華：「那些我也不了解，不好意思喔，因為我只管煮這個麵，他們說麵好吃，我就很榮幸了。」

輕輕帶過，不多談政治議題，但陸配爭議常形成朝野對立，在野黨也分析總統的這項舉動，

立委賴士葆：「選舉到了，一方面要跟深綠交代，現在開始要搶中間乃至於淺藍的開始拉票，這完全是一個政治操作、選票的考量而已。」

立委羅智強：「不要做這種人前手牽手、人後下毒手的作法，真的有失總統該有的格局。」

2026還沒到，總統與陸配合照，對比執政黨過去對陸配的態度，總統這回完全展現與理想中「模範陸配」互動的暖度。

更多東森新聞報導

海鯤艦液壓系統失效靠人力轉向？台船：測試過程解決問題

馬祖母語研究者陳高志辭世 文化部將頒贈旌揚狀

亦捷科際元旦退場 苗縣整併9路線由苗栗客運接手

