即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍今（7）日出席外交部一年一度的「NGO領袖論壇」，歡迎來自國內外的NGO代表齊聚一堂，為新一年的合作揭開序幕。林佳龍表示，這次論壇是以總統賴清德所提出的「價值外交」為出發點，期盼透過NGO的專業與行動力，轉化為可落地實現、與世界共好的「台灣方案」，並進一步推動成為能為世界帶來具體貢獻的「加值外交」。





林佳龍指出，外交從來不是政府部門單打獨鬥，而是要以公私協力，讓台灣作為世界良善的力量被更多人看見，「NGO」（Non-Governmental Organization，非政府組織）正是幫助台灣實踐「總合外交」（Integrated Diplomacy）最溫暖的夥伴；他們把理念化為行動，使台灣成為國際社會中，值得信賴的夥伴。

廣告 廣告

快新聞／賴總統提倡價值外交 林佳龍：NGO是台灣最溫暖的夥伴

林佳龍（右）歡迎來自國內外的NGO代表齊聚一堂，為新一年的合作揭開序幕。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

他透露，外交部此次邀請國際非政府組織（INGO）WeWorld主席基耶薩拉（Marco Chiesara）來台，「去年，我們在波蘭首都華沙見面並宣布合作方案，現在已協助上百位烏克蘭弱勢孩子走過戰火陰影；今天，耶薩拉主席也特別肯定與台灣的夥伴關係，形容這份支持是戰火中孩子們的『生命線』」。

快新聞／賴總統提倡價值外交 林佳龍：NGO是台灣最溫暖的夥伴

林佳龍致詞。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍強調，台灣擁有成熟而蓬勃的公民社會，NGO團體關注的面向豐富多元；所以，論壇也邀請國內重要工商組織，以及長期關心安全與數位韌性的團體加入對話，一起思考透過國際合作，提升國家整體的經濟與安全韌性，進一步實踐「經濟外交」與「同盟外交」，讓總合外交在不同領域都能彼此加乘、相互成就。

最後，林佳龍說，「我要衷心感謝所有出席論壇的NGO代表們，因為你們的行動，讓世界看見台灣的溫暖，也彰顯台灣被世界信任的價值；期許我們持續展現公私協力的精神，以及我們的行動力，讓台灣在國際社會中更加不可或缺」。







原文出處：快新聞／賴總統提倡價值外交 林佳龍：NGO是台灣最溫暖的夥伴

更多民視新聞報導

F-16V失事未加裝"自動防撞系統" 網喊:藍白別擋國防預算

辛柏毅曾三度呼叫跳傘! 石梯坪鏡頭君捕捉火光8秒後光點消失

張啓楷稱促成「公糧收購價調高」 陳駿季嗆：絕不是你的貢獻

