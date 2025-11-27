賴總統提兆元國防特別預算 美兩黨議員接連發文按讚

賴清德總統26日舉行記者會，宣布未來8年將投入新台幣1.25兆的國防特別預算。對此，美國聯邦參、眾議員不分黨派皆發文表達肯定，並表示台灣是美國可信賴的夥伴，這項特別預算將有助於確保區域和平與穩定。

賴總統表示，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，預計2026年至2033年共投入1兆2,500億元經費。

賴總統指出，這筆經費將用於打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業。

對此，共和黨籍的美國聯邦參議院情報委員會主席柯頓(Tom Cotton)在X平台發文表示，樂見賴總統宣布增加國防預算。「台灣是美國強有力、可信賴的夥伴」，提出這項特別預算的決定是確保區域和平及穩定的重要一步。

聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯(Gregory Meeks)則肯定賴總統嚴肅看待台灣自我防衛。他發文指出，「這些投資將提升嚇阻並強化台灣海峽的和平與穩定」。

民主黨籍聯邦參議員金安迪(Andy Kim)也在X發文寫道，樂見賴總統這項宣布，和美國合作將有助確保台灣具備自我防衛的能力。「當台灣致力強化防衛與韌性時，美國也必須在符合台灣關係法下，持續維持強勁的嚇阻與防衛能力」。

金安迪說，這需要美國和其他盟友、夥伴攜手合作。如此一來，「我們能向北京傳達清楚的訊息，兩岸穩定是國際關切議題，也是維持台海和平的關鍵」。

另外，眾議院軍事委員會成員、共和黨籍眾議員麥考米克(Rich McCormick)在X發文表示，樂見台灣宣布大幅投資不對稱戰力、無人機，以及更深融入美國的防衛供應鏈。「願意自我投資者是美國最堅實的夥伴，而台灣正展現真正的領導力」。

共和黨籍來自德州的眾議員塞爾夫(Keith Self)在X發文指出，「我讚揚台灣增加國防預算和擴展國防產業基礎的決心，台北勇敢的決定展現了堅定的意志，嚇阻之所以有效，是讓對手明白衝突的風險高於和平的代價」。

共和黨籍的美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾(Roger Wicker)稍早在第一時間發文表示：「這項增加國防支出的提案顯示台灣是意志堅定的夥伴，具備能力且願意分擔在其區域內嚇阻侵略的重擔。 (編輯:柳向華)