賴總統提出維持現狀的「團結宣言」

〔記者鄒景雯/台北報導〕賴清德總統今天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：

一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，目的在凸顯「台灣是台灣人的國家」與「互不隸屬」的主權意識早已深植台灣民主運動；三是再一次用他的金句——「不論先來後到，只要認同這個國家，就是這個國家的主人；無論你叫台灣、中華民國台灣或是中華民國，大家在這片土地上都是主人」——呼籲社會在主權價值之上團結，而不是在族群與認同上分裂。

總統先從三位前輩的身世談起：他們都出生在中國，年輕時因愛國情懷加入國民黨，參與抗日、反共；來到台灣後，看清威權統治的腐敗與壓迫，選擇用「民主、自由、法治」作為新的救國之道。雷震創辦《自由中國》，反對「反攻大陸」迷思，連署反對蔣介石三連任，最後入獄多年；傅正也為民主坐牢，殷海光則被迫離開教職。賴總統藉此提醒國人：民主不是天上掉下來的，而是前人付出自由甚至生命的代價換來，這是全體國民共同的歷史記憶，也是今天「團結守護民主」的共同基礎。

在雷震身上，總統特別點出他不只是要求成立反對黨，更在出獄後提出「救亡圖存」構想，希望打造「中華台灣民主國」，試圖跳脫「中華民國代表全中國」的舊框架，這不單是名稱的改變，而是一種突顯兩岸已「互不隸屬」的政治主張：台灣不應被鎖在中國內戰與流亡政權的敘事裡，而是要由生活在這塊土地上的人民自己決定前途。這種主權意識，正是今天我國面對威權壓力時，必須團結守住的核心價值。

接著，總統把雷震的理念，與民進黨 1999 年《台灣前途決議文》對照。決議文寫得很清楚：台灣已經是一個主權獨立的國家，依據憲法，名字叫中華民國；中華民國與中華人民共和國互不隸屬；台灣前途必須由2300萬人民決定，沒有另行宣布台灣獨立的必要。也就是說，民進黨選擇在現行憲政架構下完成主體定位，延續了雷震希望「台灣人自己決定自己國家」的精神，方向一致：拒絕被併吞、拒絕被誤解為他國的一部分。

2024年通過的《族群多元國家一體決議文》，則強調，不論先來後到，原住民族、客家人、閩南人、外省族群、新住民，只要認同台灣，就是這個國家的主人。賴總統一年來致詞已多次提及：「不論先來後到，只要認同這個國家，就是這個國家的主人；無論你叫台灣、中華民國台灣或是中華民國，大家在這片土地上都是主人。」，真正重要的是彼此否願意一起守護這個國家、一起站在民主這一邊。團結，不是要抹平差異，而是無論差異，願意選擇站在同一個國家立場。

因此，當總統說三位前輩的精神與民進黨兩份決議文精神是一致的，意在表達：今天台灣社會有不同政黨、不同路線，但可以在幾件事情上團結——台灣已是主權獨立的國家，名字叫中華民國；與中華人民共和國互不隸屬；台灣前途由2300萬人決定；不論先來後到，只要認同這個國家，無論你叫台灣、中華民國台灣或是中華民國，大家都是主人。這些，是可以跨越藍綠、跨越世代、跨越族群的群體認同。在中國威權壓力與政黨政治攻防激烈的時刻，這篇致詞不只是對歷史致敬，更是主張維持現狀的「團結宣言」：在主權上，以《台灣前途決議文》作為底線，守住「主權獨立、互不隸屬」；在社會上，以《族群多元國家一體決議文》與「不論先來後到、認同就是主人；無論你叫台灣、中華民國台灣或中華民國」，修補不同族群、不同記憶之間的裂痕。台灣可以有競爭，但不能沒有團結；只有在民主價值與國家主權上站在同一陣線，歷史前輩用苦難換來的民主，才不會在我們這一代手中失去。

