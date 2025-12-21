賴總統提後憲新使命 強化防救災能力為社會服務 (圖)

即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的2026年縣市長大選，各黨皆已磨拳擦掌、積極布局，其中，宜蘭縣對於國民黨及民眾黨而言，檯面下的角力更可說是暗潮洶湧；藍營方面，立委吳宗憲、議長張勝德都傳出有意角逐縣長，而民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，日前更已公開宣布參選。因此，外界相當關注，宜蘭將如何「藍白合」、由誰挑戰民進黨參選人林國漳。藍營主席鄭麗文今（20）出席宜蘭黨慶活動時，也對此事發表了看法。鄭麗文感概「這場選舉如此早就開打」，她說，這感覺不是一個好現象，台灣社會已經很久沒有休養生息。她另也表示，按照過去案例，明年底的選舉，應該是等明年初才開始啟動黨內初選、下半年才會正式進入選戰；「如今，選舉時辰大幅提前，並非台灣社會之福啊！」。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞）然而，鄭麗文接著卻甩鍋稱，因為民進黨帶頭搞選舉、搞政爭，所以在野黨才必須嚴肅面對；她繼續說道，自上任主席以後，開始積極地溝通相關提名辦法，且對全台所有縣市，都進行初步協調。宜蘭縣的部分，鄭麗文表示，今天將進行第2次協調，希望能按照黨中央公佈的提名辦法，完成黨內整合協調與團結。她直言，今天也已與議會黨團同仁互相勉勵，一定要贏下縣長、議會也要繼續維持多數。而針對外界傳言，國民黨為了「藍白合」，除了新竹市以外，較有可能讓出宜蘭縣給白營競選；不過，鄭麗文並未證實此猜測。她再三強調說，這是江湖傳言，聽聽就好；目前，藍營在所有縣市的布局，都是按照既有的SOP，也就是說，無論如何都會先完成提名程序；然後，再與友黨民眾黨，進行候選人的協調、並正式啟動藍白合作的提名機制。「這一切都是按部就班在走」。原文出處：快新聞／藍白合條件曝光？傳國民黨有意禮讓「這縣市」 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」日本記者手摀遭砍騎士傷口 哽咽曝「出血始終無法止住」警政署長張榮興曝最新案情 張文租屋處發現4刀械「旅館房間23汽油瓶」

民視影音 ・ 21 小時前 ・ 12