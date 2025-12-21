賴總統提後憲新使命 強化防救災能力為社會服務 (圖)

其他人也在看
憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例
憲法法庭昨宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會今發聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入...聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 334
批5大法官帶頭違法違憲！ 趙少康曝賴清德「心中盤算」
憲法法庭5名大法官不甩評議人數門檻，昨天宣告今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。媒體人趙少康今天（20日）痛批，大法官帶頭違法違憲，做了最壞示範。趙少康也點出，問題在於賴清德不中廣新聞網 ・ 23 小時前 ・ 66
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「最終盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 281
3名大法官轟判決無效！鍾佳濱提第12條稱「合憲」 盼憲法法庭成爭議核心手段
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導藍白去年通過「憲法訴訟法」修正案，癱瘓憲法法庭一年，民進黨立院黨團為此提出釋憲，5名大法官今（19）日宣判違憲、即日起...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？
藍白立院黨團今天在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。民眾黨立委陳昭姿喊話綠粉，若換了一位總統效法賴清德所為，這難道不就是你們最痛恨的「獨裁政權」嗎？她強調，絕不能讓賴清德總統的帝制野心，為台灣民主法治蒙上陰影。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 89
感恩從政50年席開172桌 王金平：盼冬至後政治更安定
前立法院長、「公道伯」王金平今（21）日在高雄舉辦從政50年感恩餐會，席開172桌、湧入逾2千嘉賓、場面熱絡；王金平祈願，希望冬至過後，國人更安全、政治更安定、兩岸更和平。高齡84歲的王金平自1975年起連續擔任13任立委（含全國不分區），是中華民國憲政體制史上最資深立委，歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝自由時報 ・ 51 分鐘前 ・ 1
藍白合條件曝光？傳國民黨有意禮讓「這縣市」 鄭麗文回應了
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的2026年縣市長大選，各黨皆已磨拳擦掌、積極布局，其中，宜蘭縣對於國民黨及民眾黨而言，檯面下的角力更可說是暗潮洶湧；藍營方面，立委吳宗憲、議長張勝德都傳出有意角逐縣長，而民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，日前更已公開宣布參選。因此，外界相當關注，宜蘭將如何「藍白合」、由誰挑戰民進黨參選人林國漳。藍營主席鄭麗文今（20）出席宜蘭黨慶活動時，也對此事發表了看法。鄭麗文感概「這場選舉如此早就開打」，她說，這感覺不是一個好現象，台灣社會已經很久沒有休養生息。她另也表示，按照過去案例，明年底的選舉，應該是等明年初才開始啟動黨內初選、下半年才會正式進入選戰；「如今，選舉時辰大幅提前，並非台灣社會之福啊！」。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞）然而，鄭麗文接著卻甩鍋稱，因為民進黨帶頭搞選舉、搞政爭，所以在野黨才必須嚴肅面對；她繼續說道，自上任主席以後，開始積極地溝通相關提名辦法，且對全台所有縣市，都進行初步協調。宜蘭縣的部分，鄭麗文表示，今天將進行第2次協調，希望能按照黨中央公佈的提名辦法，完成黨內整合協調與團結。她直言，今天也已與議會黨團同仁互相勉勵，一定要贏下縣長、議會也要繼續維持多數。而針對外界傳言，國民黨為了「藍白合」，除了新竹市以外，較有可能讓出宜蘭縣給白營競選；不過，鄭麗文並未證實此猜測。她再三強調說，這是江湖傳言，聽聽就好；目前，藍營在所有縣市的布局，都是按照既有的SOP，也就是說，無論如何都會先完成提名程序；然後，再與友黨民眾黨，進行候選人的協調、並正式啟動藍白合作的提名機制。「這一切都是按部就班在走」。原文出處：快新聞／藍白合條件曝光？傳國民黨有意禮讓「這縣市」 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」日本記者手摀遭砍騎士傷口 哽咽曝「出血始終無法止住」警政署長張榮興曝最新案情 張文租屋處發現4刀械「旅館房間23汽油瓶」民視影音 ・ 21 小時前 ・ 12
批5大法官自拆憲法法庭 黃國昌：原憲訴法至少需6人評議
憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。民眾黨主席黃國昌今天下午表示，大法官現有總額為8人，即便依照舊法也應有6人參與評議，直批這5位大法官根本是憲政史上罪人，親手拆掉憲法法庭。自由時報 ・ 1 天前 ・ 38
停擺1年終動起來！ 憲法法庭宣告藍白版《憲訴法》修法「違憲」 即起失效
在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，立法院院會去（2024）年12月20日通過尚須達共識的《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》以及藍白首修版《財政收支劃分法》修法。由於司法院大法官僅8人，且總統府已提名2波司法院大法官新人事案皆遭立院否決，因此憲法法庭停擺達1年。不過司法院日前公告，憲法法庭將於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。稍早憲法法庭召開記者會，宣告藍白版《憲訴法》修正案違憲，並即刻起失效。總統賴清德依法於今（2025）年1月23日公布藍白版《憲訴法》法修正條文，並於 1月25日正式生效理。民主進步黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭則在5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件後數日，終裁定受理。憲法法庭於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。憲法法庭結束一般評議後，稍早召開記者會，宣告今年1月23日修正公布之《憲訴法》第4條第3項規定、第30條第2項規定、第3項規定、第4項規定、第5項規定、第6項規定、第95條規定，於立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。更多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 40
彈劾總統賴清德「先解決2關卡」！1圖揭藍白「達標難度」
政治中心／周希雯報導藍白日前通過《財劃法》修法，行政院隨即宣布「不副署」抗衡、獲總統賴清德力挺，引發藍白強烈反彈；昨（18日）不只提案監察院彈劾行政院長卓榮泰，藍白今（19日）還宣布彈劾違憲總統賴清德，此舉震撼政壇。不過，「彈劾總統」並非易事，究竟藍白需要挺過什麼關卡、會面臨何種難關，彈劾過關的後續又是如何？《民視新聞網》以簡單圖表帶您馬上了解。民視 ・ 1 天前 ・ 5
《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 9 小時前 ・ 85
憲訴法違憲！他：藍白綠惡鬥不會告一段落
[NOWnews今日新聞]憲法法庭日前做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，前立...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 7
確定？憲法法庭宣告《憲訴法》修法違憲 翁曉玲稱：立法程序沒有瑕疵
即時中心／潘柏廷報導藍白立委去年（2024）12月20日通過《憲訴法》修法，導致憲法法庭遭癱瘓一年；稍早憲法法庭今（19）日宣判，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。對此，國民黨團也召開記者會回應，藍委翁曉玲宣稱立法程序沒有任何瑕疵，而黨團書記長羅智強更稱5位大法官組成現代籌安會，還預告將舉辦全國的彈劾總統賴清德的公聽會。民視 ・ 1 天前 ・ 8
「5個綠色憲法獨夫」大法官宣告憲訴法違憲 黃國昌諷「小學生班會都不如」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導5名大法官決議去年底藍白兩黨聯手修正的《憲訴法》失效，民眾黨主席黃國昌今（21）日諷刺，5個綠色大法官在前天為了協助賴...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
藍白提彈劾賴清德 總統府表尊重 民進黨反擊：莫在立法院繼續鬧事
立法院國民黨團與民眾黨團本（19）日召開宣布提案彈劾總統，對此，總統府發言人郭雅信傳媒 ・ 1 天前 ・ 12
憲法法庭復活！藍：將告發大法官濫權瀆職
[NOWnews今日新聞]憲法法庭昨天做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
「北捷隨機殺人」催化心理危機 精神科醫：模仿犯恐出現！
昨日傍晚5時許，捷運台北車站、中山站發生恐怖隨機攻擊事件，凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後持刀隨機殺人，之後墜樓身亡，至今已釀成4人死亡。衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏指出，減少不必要的曝光與敘事放大，是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。他強調，避免過度報導加害者資訊，將有助於降低後續模仿的可能性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
頂上無毛，國家來扛！南韓總統拋震撼彈：「禿頭」讓健保來救
[Newtalk新聞] 南韓總統李在明拋出震撼彈，主張將遺傳性禿頭藥物納入國家健康保險補助，引發軒然大波。他認為禿頭已從單純的美容問題，演變成影響部分民眾生活與自信的「生存議題」。這項構想在健保財務早已亮紅燈的南韓社會投下變數，不只在網路論壇炸鍋，連受惠的禿頭族群內部也雜音不斷。 這項政策隨即在南韓社會掀起正反兩極論戰。支持者大讚李在明是「最接地氣的總統」，認為此舉能大幅減輕患者的經濟負擔。然而，反對聲浪同樣高漲。忠清北道33歲的李元宇坦言，髮線後退確實打擊自信，但考量到健保早已陷入赤字困境，「不是能隨便亂花錢的情況，禿頭終究還是美容問題，不是疾病」。也有網友犀利批評，連女性衛生用品、乳癌藥物納保都會被檢討，現在卻想補助禿頭藥，簡直像在開玩笑。更有聲音直指核心，如果一個社會連禿頭都變成生存壓力，政治人物該做的不是發補助，而是從根本改變這個高壓社會。 根據BBC報導，南韓現行健保制度僅補助因疾病或醫療原因導致的脫髮治療，最常見的遺傳性禿頭被排除在外。衛生部長鄭銀敬16日在會議中明確指出，遺傳性禿頭不會直接危及生命，因此不符合補助條件。李在明當場反駁：「難道是不是疾病，取決於我們怎麼定義遺新頭殼 ・ 1 天前 ・ 25
《憲訴法》遭判違憲 國民黨團預告下週一告發大法官濫權瀆職
立法院於去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，明定大法官人數未達15人時，總統應於2個月內補足提名，並規範參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲的大法官人數不得低於9人。然而，憲法法庭日前作出114年憲判字第1號判決，認定相關修法...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
謝銘洋、呂太郎等5人讓憲法學會驚呆了！ 1/3大法官幹這事太恐怖
憲法學會強調，若任此解釋路徑成為常態，將掏空憲法增修條文所明定之十五人合議以確保多元、慎重之組織規定，總統也就沒有補足提名大法官的義務，未來僅1/3的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。憲法裁判之權威，終須建立在明確、拘束且可預期之程序門檻上；總統與立法...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 13