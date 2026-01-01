賴總統提新年四大目標 工商團體籲朝野對話、儘速通過預算

賴清德總統1日發表2026元旦談話，宣示四大目標。工商團體指出，期盼朝野展開對話，若要順利推動政策，必須儘速通過預算。若一再延宕預算審查，最終受影響的仍是產業與國民。

總統1日發表新年談話，並揭示2026年4大目標，包括將打造更安全與堅韌的台灣、邁向智慧繁榮、均衡發展以及促成民主團結。

中小企業總會理事長李育家指出，台灣2025全年經濟成長率有望衝破7%，但產業發展失衡，特別是中小企業受到關稅以及匯率等因素衝擊，影響營運表現。不過，肯定政府積極推動AI新十大建設、拓銷方案等政策，協助中小微企業轉型、爭取海外訂單以及增加競爭力。

他說，部分相對弱勢的產業目前仍受到關稅衝擊，短期內難以迅速恢復。期盼台美對等關稅能儘速出爐，讓中小企業在因應策略與經營方向上，有更明確的依循與解方。

李育家指出，期盼朝野間能展開對話，預算若無法通過，再多政策與計畫都難以推動，包括產業補助、生育補助與青年貸款等政策都必須建立在預算到位下，才能真正發揮效果，他說：『(原音)我是覺得說像預算的部分，預算沒有通過，等於再多的計畫都沒有用。我覺得像那些生育補助、青年貸款、城鄉差距的補助，都需要預算能夠開展出來，才能協助他們來進行，我覺得預算的部分大家不要相互之間在那邊較勁。』

他認為，預算審查不應淪為政治角力，如何調整、刪減預算，都可以透過討論解決，但前提是必須啟動審查程序。若一再延宕，最終受影響的仍是台灣產業與國民，不分立場與顏色。