賴總統提1.25兆國防預算 鄭麗文轟：您在玩火啊

總統賴清德宣布要加碼1.25兆元的國防特別預算。（圖／總統府提供）





總統賴清德宣布要加碼1.25兆元的國防特別預算，並表示台灣主要面臨的壓力來自中國的併吞，就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居壓力，而是來自小偷會入宅去偷竊。不過國民黨主席鄭麗文回擊，此舉恐怕已經超過法定的舉債上限，批評賴總統把台灣當兵工廠，根本在玩火。

總統賴清德：「一國兩制台灣方案，是台灣社會不可碰觸之紅線。」

國民黨主席鄭麗文：「兩國論再次大步向台獨邁進，這絕對不是2300萬台灣人民所樂見。」

藍綠黨主席隔空槓上，賴總統宣布8年花1.25兆擴大國防預算，藍營黨魁鄭麗文大大反對。

總統賴清德：「要捍衛民主台灣，拒絕臣服為中國台灣之爭。」

國民黨主席鄭麗文：「賴清德您在玩火啊，千萬不要成為麻煩的製造者，在賴總統的一番談話裡頭，不但讓台海變成了火藥庫，還把台灣變成兵工廠。」

比起台灣有事，國民黨更希望台灣無事。

總統賴清德：「在所有中國併吞台灣的劇本當中，最具威脅的不是武力而是放棄，沒有實力後盾的和解也容易淪為投降，委婉的最後結果。」

國民黨主席鄭麗文：「看到是更加激進危險的手法，將我們的國家安全推到懸崖邊。」

賴總統沒有指名道姓，但致詞重點對準國民黨。

總統賴清德：「壓力主要來自中國去併吞者，這個就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居壓力，而是來自於可能小偷會入宅去偷竊。」

國民黨主席鄭麗文：「投資戰爭，連台灣未來所有的經濟產業的發展，難道都要建立在戰爭之上嗎？」

總統賴清德：「讓住家更安全，才會花錢去買裝置監視器。」

國民黨主席鄭麗文：「這項投書顯然不是像台灣的主人報告，如此自貶身價自毀國格。」

賴主席、鄭主席隔空互嗆，互貼標籤，藍綠關係就像兩岸一樣驚濤駭浪。

