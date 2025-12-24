賴總統提1.25兆打造「台灣之盾」遭擋 侯友宜表態：花這麼多錢要跟人民說清楚「錢花在哪」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

兩岸情勢緊張，總統賴清德日前提出1.25兆的國防特別預算要打造「台灣之盾」，卻遭國會卡關；同時傳出，中共試圖接觸台灣在野政黨，盼能確保擋下該特別預算，國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人上週前往中國廈門出席活動，時機敏感、更遭到在野砲轟。對此，新北市長侯友宜今（24）日表態，國防預算編這麼高的金額，必須讓人民知道錢用在哪裡。

新北市長侯友宜今（24）日表態，國防預算編這麼高的金額，必須讓人民知道錢用在哪裡。（圖／市府提供）

侯友宜說，立法院審查預算要嚴格做一個把關，尤其國防預算編列這麼高的金額，國防強化非常重要，但是如何把關、讓錢能夠用到位，也是人民希望能夠了解的；他喊話，執政團隊有責任把國防預算到底如何編列、要用到哪裡來跟立法院來做一個詳細溝通，也讓人民能夠知道。侯友宜強調，相信良性的溝通能讓台灣自我防衛能力提升，這是人民所共同樂見的。

針對藍白聯手提案彈劾賴清德，昨天又提出行政院長卓榮泰的彈劾案的動作，侯友宜則認為，立法院有其職責，不管是審查預算或是在立法的過程，行政院必須多多與立法院溝通，人們希望國政能夠推動順利以外，也能夠感受人民對每一個民生議題的期待。

